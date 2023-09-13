Градус все выше: Бьянка Цензори замечена во Флоренции с почти голой грудью (фото)

В отличие от Бьянки, Канье Уэст был одет с ног до головы, а его лицо скрывала намотанная на голову черная футболка.

46-летний американский рэпер Канье Уэст и его 28-летняя вероятная жена Бьянка Цензори уже полтора месяца отдыхают в Италии, где за это время успели сильно разозлить местных жителей. Если девушка вызывает скандал каждый раз, когда выходит на улицу в вульгарной и очень откровенной одежде, то музыкант очень возмутил консервативную итальянскую публику своим катанием на лодке с голой пятой точкой и стоящей перед ним на коленях Бьянкой. Несмотря на то, что возмущение по поводу внешнего вида и поведения пары не утихает, ни Уэст, ни Цензори понижать градус напряжения, похоже не собираются. Свежее подтверждение этому – новое появление супругов во Флоренции, пишет Daily Mail.

Во время последнего шопинга Бьянка была в прозрачном топе-бандо, практически ничего не скрывающем на ее пышной груди, и черных шортах, завершив образ прозрачными туфлями, которые она теперь постоянно носит вместо нашумевших белых.

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Уэст, в отличие от жены, выглядит куда более одетым, но его образы вызывают недоумение своей неуместностью. В этот раз он был в широких мешковатых брюках, черной футболке, а его лицо традиционно было замотано еще одной футболкой так, что виднелся лишь нос. Обувь Канье традиционно проигнорировал и ходил по улицам в носках.

Пара прошлась по нескольким магазинам города. В одном из них Бьянка что-то смотрела в смартфоне, а затем кому-то лучезарно улыбнулась.

Ранее друзья Бьянки выразили серьезную обеспокоенность тем, что Канье фактически изолировал Цензори от ее привычного круга общения, и теперь она чувствует себя "потерянной и застрявшей".

Напомним, Фокус писал, что итальянцы требуют наказать американскую пару за неподобающий внешний вид и поведение. Кстати, лодочная компания в Венеции после секс-скандала с Канье пожизненно забанила его.