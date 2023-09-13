Doja Cat в платье-паутине на обнаженное тело пришла на церемонию MTV VMA 2023

Артистка произвела настоящий фурор на ежегодной церемонии награждения за создание видеоклипов MTV Video Music Awards.

Американская реперша, певица, автор песен и продюсер Амала Ратна Зандиле Дламини, известная как Doja Cat, появилась в "голом" образе на церемонии MTV Video Music Awards 2023. Об этом пишет PageSix.

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На красну дорожку 27-летняя артистка вышла в едва заметном белом платье от Monse. Индивидуальный дизайн наряда состоял из тонкой, похожей на паутину ткани, обнажавшей ее грудь и стринги телесного цвета под ним.

Эффектный образ рэп-исполнительница дополнила прозрачными туфлями на каблуке. В качестве аксессуаров Доджа выбрала браслет, кольца с бриллиантами и серьги, а также серебряный кафф в форме паука.

Doja Cat Фото: Getty Images

Она продемонстрировала свою фирменную прическу в сочетании с белыми тенями для век, украшениями из кристаллов, эффектными ресницами в стиле Твигги и лиловым карандашом для губ.

Один фанат написал в соцсети X(бывший Twitter) в поддержку: "Доджа Кэт поворачивает головы и привлекает внимание на красной дорожке #VMA своим культовым стилем".

Напомним, MTV Video Music Awards – ежегодная церемония награждения за создание видеоклипов. Основана телеканалом MTV в 1984 году. Победителей среди номинантов в разных категориях выбирают зрители путем голосования на сайте.

Ранее Фокус писал, что амбассадор Victoria's Secret Доджа Кэт яростно раскритиковала платье этого бренда.