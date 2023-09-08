Амбассадор Victoria"s Secret Доджа Кэт яростно раскритиковала платье этого бренда

Певица недавно появилась на мероприятии Victoria’s Secret World Tour 2023 в эффектном черном платье. Но после она написала в соцсетях, что ее наряд был кошмарным и доставлял массу неудобств.

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Обычно амбассадоры тех, или иных брендов не критикуют эти бренды, но певица Doja Cat осталась настолько недовольной черным платьем от бренда Victoria’s Secret, в котором ей пришлось щеголять на мероприятии бренда, что она разразилась длинным критическим постом в соцсетях, пишет Page Six.

Доджа Кэт сказала, что чувствовала себя некомфортно в своем образе на розовой дорожке Victoria's Secret World Tour.

Доджа Кэт на мероприятии Victoria"s Secret

Доджа Кэт рассказала, что на самом деле ненавидела облегающее черное платье с глубоким декольте.

Претензии к бренду Victoria’s Secret она расписала в сториз в Instagram, но потом удалила пост.

Доджа Кэт на мероприятии Victoria"s Secret

"Это безумие, когда ты надела платье, и все торчит наружу всю ночь, а лямки на платье стягивают твою грудь до колен, и все, что ты просил, это просто платье-комбинация, но нет, ты его не получила", — написала разъяренная певица.

Для выхода на красную дорожку ей предоставили прозрачное платье-комбинацию с глубоким вырезом и вшитыми стрингами. Но оно было ужасно неудобным. Doja Cat призналась, что платье буквально "чуть не разрезало ее, как кусок сыра".

27-летняя певица красочно описала, что "трусики были вшиты в платье, поэтому, когда я надела их, они буквально прошли через шейку матки и раскололи меня, как кусок сыра чеддер".

Она также упомянула, что платье "оттянуло ей грудь до колен" и после вечера она чувствовала себя "избитой".

Доджа Кэт на мероприятии Victoria"s Secret Фото: Getty Images

Несмотря на то, что наряд ей не понравился, Доджа Кэт поделилась с поклонниками своими снимками в нем.

Доджа Кэт, настоящее имя которой Амала Ратна Зандиле Дламини, дополнила неудобное платье от Victoria's Secret черными туфлями на небольшом каблуке, колье с бриллиантами и прозрачными солнцезащитными очками.

Среди других звезд , выступавших на розовой дорожке, также были Эмили Ратаковски, Кэндис Свейнпол, Наоми Кэмпбелл и Приянка Чопра.

А дочь Мадонны, Лурдес Леон, появилась на том же мероприятии практически голой. Она надела лишь трусики и платье-сетку, которое ничего не скрывало.