Длинные и густые. Топ-10 продуктов, которые заставят ваши волосы расти быстрее

Если хотите иметь длинные густые волосы, начать нужно со своего стола, так как существует ряд продуктов, содержащих биотин, который отвечает за рост волос.

Сентябрь — подходящий месяц, чтобы сконцентрировать свою энергию красоты на волосах. Из-за того, что лето закончилось, а также из-за неизбежных повреждений, которые нанесло солнце, волосы могут выглядеть слабыми, сухими и безжизненными. К этому добавляется неизбежная смена сезона, которая может способствовать большему выпадению волос, чем обычно. Об этом пишет Vogue Italia.

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Пришло время принять меры и заняться увлажняющими масками для волос, питательными и укрепляющими компрессами, а также профессиональными процедурами, направленными на оздоровление структуры волос. Но это также подходящее время, чтобы действовать изнутри, думая о диете для волос, то есть о включении в рацион продуктов, которые предотвращают выпадение волос, укрепляют, оживляют волосы и заставляют их расти быстрее. Идеальные кандидаты – это продукты, богатые биотином, витамином, известным как витамин B7. Перед вами 10 продуктов, регулярное употребление которых может помочь волосам восстановить естественный объем, блеск и силу, поддерживая их рост.

Яйца

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Яйца – концентрат питательных веществ. Однако именно желток поднимает его в рейтинге продуктов, богатых биотином: в нем содержится около 10 мкг, это треть рекомендуемой суточной дозы (от 30 до 100 мкг). Но убедитесь, что вы хорошо готовите яйца: сырые яичные белки содержат авидин — белок, который препятствует усвоению биотина.

Лосось

Лосось богатый "хорошими" жирами Омега-3, а также содержит значительное количество биотина, что делает его идеальной пищей для здоровой кожи и волос. Наслаждайтесь копченым, запеченным или приготовленным на гриле или даже сырым (суши, сашими, карпаччо), но только если он очень свежий и вы уверены в безопасности его происхождения.

Семечки подсолнечника

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Жевать орехи и семена в качестве перекуса или посыпать ими салаты и первые блюда — очень полезная привычка. Семечки являются фантастическим источником минералов, полезных жиров и витаминов, включая витамин B7. Очень богаты биотином семена подсолнечника (в них содержится 2,6 мкг на 20 г) и миндаль (1,5 мкг биотина на 30 г).

Печень

Биотин в большом количестве содержится в птице и красном мясе. Однако самой богатой биотином является печень: 75 граммов говяжьей печени содержат 31 мкг витамина B7. Куриная печень также является отличным источником биотина, поэтому обязательно добавьте ее в свой рацион питания.

Грибы

Фото: Freepik

Грибы низкокалорийные, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Содержание биотина в них также значительно (70 г содержит 5,6 мкг) и поможет вам в выполнении миссии "здоровых волос". Добавляйте грибы в салаты, супы, наслаждайтесь классическим ризотто или готовьте на сковороде, на гриле или в духовке.

Батат

Если вы любитель сладкого картофеля, ваша кожа и волосы скажут вам спасибо. Эти питательные клубни, богатые бета-каротином, витамином С и рядом минералов, являются одними из самых богатых биотином овощей. Батат вкусен в пюре, а также запеченный с добавлением розмарина или обжаренный в виде чипсов, которые более полезны, чем классические.

Авокадо

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Если авокадо еще не покорил вас, немедленно исправьте это, ведь на это есть тысяча причин. Настоящий косметический продукт, этот экзотический фрукт богат мононенасыщенными жирами и витамином Е, которые питают кожу и волосы. Приготовьте на завтрак тосты с авокадо, обмакните палочки моркови или сельдерея в гуакамоле и попробуйте приправить пасту или рис нарезанным авокадо, оливковым маслом и базиликом.

Шпинат

"Ешьте зеленые листовые овощи" — одна из самых частых рекомендаций диетологов. Шпинат – это превосходный зеленый листовой овощ, он богат микроэлементами, такими как витамин А и витамин С, а также антиоксидантами, такими как лютеин. Кроме того, шпинат содержит изрядное количество биотина. Добавляйте его в салат, пасту и другие блюда, чтобы насладиться всеми его омолаживающими свойствами.

Брокколи

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Если вам нужно выбрать овощ для регулярного употребления, остановите свой выбор на брокколи: этот овощ — идеальный продукт для вашего здоровья. Он обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами и содержит биотин, который полезен для кожи и волос. Используйте его как гарнир к лососю, и вы получите концентрат здоровья для ваших волос.

Тунец

Тунец – источник аминокислот и полезных жиров, хотя и в меньших количествах, чем лосось, также обеспечивает приличное количество биотина. Наслаждайтесь свежим или даже консервированным тунцом, но убедитесь, что он сохранен в качественном масле, таком как оливковое масло первого отжима. Консервированный тунец удобно добавлять в салаты, пасту, бутерброды.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.