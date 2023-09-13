Шакира вышла на розовую дорожку в платье с откровенным вырезом на спине

За свою карьеру колумбийская певица выиграла четыре премии Video Music Awards.

46-летняя колумбийская певица Шакира посетила церемонию MTV Video Music Awards 2023, где была удостоена награды Vanguard Award. Об этом пишет PageSix.

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На мероприятии, которое состоялось в Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси, артистка появилась в роскошном образе. Выйдя на розовую дорожку мать двоих детей продемонстрировала фигуру в кольчужном платье Versace с глубоким вырезом-хомутом и разрезом до бедра. Но как только певица сменила позу перед фотографами, она показала откровенный вырез на спине.

Шакира на церемонии MTV Video Music Awards 2023 Фото: Getty Images

Она дополнила блестящее платье золотистыми туфлями Jimmy Choo и завершила образ серьгами-капельками и несколькими золотыми кольцами. Шакира уложила свои длинные локоны волнами и сделала вечерний макияж.

Шакира на церемонии MTV Video Music Awards 2023 Фото: Getty Images

"Шакира — настоящая глобальная сила, которая продолжает вдохновлять и влиять на массы своим уникальным музыкальным мастерством. Она — первопроходец для женщин во всем мире и одна из первых артисток, возглавивших глобализацию латиноамериканской музыки, — сказал Брюс Гиллмер, директор по музыкальному контенту Paramount+. — Ее огромное влияние на музыкальный ландшафт будет длительным, поскольку она продолжает творить и развлекать на самом высоком уровне".

Шакира сделала весьма выдающуюся карьеру: 95 миллионов пластинок, проданных по всему миру, три премии "Грэмми" и четыре награды Moon Person. Итак, ни для кого не стало сюрпризом, что в этом году она забирает домой премию Video Vanguard.

Шакира на церемонии MTV Video Music Awards 2023 Фото: Getty Images

Среди прошлых победителей Video Vanguard Award — Дэвид Боуи, Мадонна, Джанет Джексон, Бейонсе, Джастин Тимберлейк, Дженнифер Лопес и Пинк.

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