Невеста Криштиану Роналду продемонстрировала фигуру в черном купальнике (фото)

Джорджина Родригес продолжает летний отдых в сентябре.

29-летняя испанская модель Джорджина Родригес продемонстрировала фигуру в черном купальнике. Снимками с отдыха в бархатный сезон возлюбленная 38-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду делится в Instagram с более 51 млн подписчиков.

Мама двоих детей выбрала для отдыха на яхте черный купальник со светлыми вставками от Alo Yoga. К образу Джорджина добавила солнцезащитные очки, подвеску, кольца и браслеты. Длинные черные волосы звезда соцсетей оставила распущенными.

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Джорджина Родригес

"Красавица", "Потрясающе", "Богиня", — пишут в комментариях фолловеры невесты Роналду.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми

Модель и спортсмен воспитывают близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, общих дочерей Алану и Беллу Эсмеральду и первенца футболиста Роналду-младшего.

Звездная пара вместе с 2016 года, однако о планах на свадьбу пока не сообщается. В 2018 году Роналду сделал предложение возлюбленной. Сейчас они живут в Саудовской Аравии.

Напомним, Джорджина Родригес прибыла на Венецианский кинофестиваль с сумочкой за 9 млн гривен.

Также Фокус писал о том, как выглядит младшая дочь Роналду и Родригес.