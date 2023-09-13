Линда Евангелиста с сыном пришла на мероприятие, которое организовал ее бывший бойфренд (фото)

Франсуа-Анри Пино — отец единственного наследника супермодели.

58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста вышла на публику с 16-летним сыном Огюстеном. Об этом пишет Daily Mail.

Они посетили благотворительный ужин Kering Foundation, которая владеет Gucci, YSL и Creed. Звездная мама и ее единственный наследник от 61-летнего французского миллиардера Франсуа-Анри Пино вышли в свет в Нью-Йорке.

Отец Огюстена является председателем Kering Foundation, а его жена, 57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек, входит в совет директоров. Примечательно, что они также были на мероприятии.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Линда Евангелиста с сыном Фото: Getty Images

Супермодель итальянского происхождения и 16-летний Огюстен продемонстрировали парные черно-белые луки. Евангелиста надела стильный брючный костюм с белой блузкой.

Линда Евангелиста с сыном Фото: Getty Images

Она сделала вечерний макияж и добавила несколько лаконичных украшений.

Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Сейчас Франсуа-Анри Пино женат на Сальме Хайек, воспитывая вместе дочь Валентину. Однако они с Евангелистой поддерживают отношения ради общего ребенка. Французский миллиардер и супермодель встречались в начале 2000-х.

Напомним, какие сейчас отношения между Сальмой Хайек и Линдой Евангелистой.

Также Фокус писал о борьбе Линды Евангелисты с раком молочных желез.