Николь Кидман в платье с перьями появилась на публике (фото)

Знаменитость посетила ужин Kering Foundation Caring For Women.

56-летняя австралийская актриса Николь Кидман появилась на публике в странном наряде. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Большой маленькой лжи" посетила накануне ежегодный ужин Kering Foundation Caring For Women в Нью-Йорке, где она ошеломила публику бледно-голубым платьем с перьями без бретелек от Balenciaga.

Ее платье было украшено атласным бантом, который завязывался на талии, и актриса дополнила его черными перчатками до локтя для острого стиля.

Волосы Николь Кидман были собраны в опрятную прическу.

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Николь Кидман Фото: Getty Images

Бывшая жена Тома Круза дополнила экстравагантный образ серьгами и кольцом.

Николь Кидман Фото: Getty Images

Ужин в Нью-Йорке также посетили гендиректор "Kering" Франсуа-Анри Пино с женой Сальмой Хайек, теледива Ким Кардашьян, французская актриса Изабель Юппер, американская актриса Джулия Гарнер и другие знаменитости.

Напомним, Эми Шумер пошутила о выражении лица Николь Кидман и столкнулась с критикой пользователей сети.

Также Фокус писал о появлении на ужине супермодели Линды Евангелисты с 16-летним сыном.