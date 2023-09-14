4 скрытых признака, которые говорят о том, что у вас не все в порядке с кишечником

Кишечник часто сигнализирует о своем неблагополучии вздутием и болями в животе, но кроме этого существует ряд симптомов, которые на первый взгляд, никак не связаны с этим органом.

Здоровая пищеварительная система – основа вашего здоровья, не зря говорят, что здоровье начинается в кишечнике. Обратите внимание на менее известные симптомы нездорового кишечника. Гастроэнтеролог доктор Уилл Булсевич выявил некоторые признаки, которые вы, возможно, не замечаете. Об этом пишет Eating Well.

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"Классически мы думаем о поврежденном микробиоме кишечника, называемом дисбиозом, как о проявлении кишечных симптомов", — говорит врач Уилл Булсевич. "Вздутие живота — это классический вариант, но, конечно, их много". Перед вами 4 скрытых симптома, которые могут свидетельствовать о заболевании кишечника.

Частые головные боли

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Если вы не уверены в том, что вызывает ваши головные боли, возможно, это связано со здоровьем кишечника. Булсевич ссылается на исследование 2020 года, опубликованное в "Журнале головной боли", согласно которому мигрень может быть связана с желудочно-кишечными расстройствами (например, синдромом раздраженного кишечника) и воспалением кишечника. Исследование также показывает, что головные боли и мигрени можно уменьшить с помощью "диетических подходов, благотворно влияющих на микробиоту кишечника", таких, как включение достаточного количества клетчатки в рацион. Фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки — отличное начало.

Постоянная усталость

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Вы высыпаетесь, но в течение дня все равно чувствуете себя разбитым? Физическая и умственная усталость — еще один симптом плохого здоровья кишечника. Булсевич ссылается на исследование 2020 года, опубликованное Национальной медицинской библиотекой, которое показывает связь между усталостью и состоянием микробиома кишечника. Усталость также может быть связана с конкретными проблемами пищеварения, к примеру, запором.

Экзема

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Хотя экзема может быть наследственным заболеванием, раздражение кожи может обостриться в зависимости от здоровья кишечника. Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Acta Dermato-Venereologica, продемонстрировало роль микробиоты кишечника в развитии атопического дерматита (экземы). Исследование показало, что "измененный" микробиом кишечника может коррелировать с симптомами экземы. Еще больше усугубляет микробиом кишечника случайное назначение антибиотиков при определенных кожных заболеваниях, включая обострения экземы. Булсевич ранее обсуждал влияние антибиотиков на микробиом кишечника: при постоянном применении они вызывают симптомы дисбиоза, такие, как хроническая усталость, воспаления и проблемы с пищеварением. Поэтому если у вас возникла такая проблема, обязательно обсудит ее с вашим врачом при следующем назначении антибиотиков.

Стресс или постоянная тревога

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Поскольку 95% серотонина вырабатывается в кишечнике, неудивительно, что уровень стресса и здоровье кишечника взаимосвязаны. Булсевич отмечает, что в исследовании 2019 года, опубликованном в журнале Neuroscience Research изучалась связь между воспалением кишечника и риском тревоги и депрессии. Исследование показало, что микробиом кишечника играет огромную роль в реакции на стресс.

"Поэтому, когда вы имеете дело с мигренью, экземой, тревогой и усталостью, обязательно осознайте общую связь с кишечником и включите ее в свою диету и стратегию образа жизни", — заключил Булсевич. Поговорите со своим врачом, чтобы составить индивидуальный план, если вы считаете, что эти симптомы связаны с заболеваниями кишечника. Добавление в свой рацион продуктов полезных для кишечника может помочь облегчить эти симптомы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.