Дочь Брук Шилдс надела платье звездной мамы 22-летней давности (фото)

Спустя столько времени платье все еще актуально и идеально село на младшей дочери актрисы.

17-летняя Гриер Хенчи надела платье 22-летней давности на премьеру персонального шоу Брук Шилдс "Раньше принадлежало Брук Шилдс" в Café Carlyle. Об этом 58-летняя американская актриса и модель сообщила в своем Instagram-аккаунте.

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Девушка, подписавшая контракт с IMG Models, предстала на премьере в платье звездной мамы, расшитом металлическими блестками и прозрачным низом. Гриер сочетала винтажный образ с нейтральным макияжем. Младший ребенок актрисы и режиссера Криса Хенчи оставила свои длинные каштановые волосы распущенными и отказалась от украшений, чтобы все взгляды были прикованы к наряду.

Звезда "Голубой лагуны" изначально носила это блестящее платье на Fash Bash Маршалла Филда в Чикагском театре в 2001 году.

Сама Брук Шилдс для вечера премьеры выбрала нежно-оранжевое платье Исаака Мизрахи. Фотографиями с события знаменитость поделилась в своем Instagram.

"Вечер премьеры… какая невероятная честь", — написала актриса своим поклонникам, прежде чем поблагодарить всех, кто пришел на шоу.

Напомним, Гриер Хенчи поддержала звездную маму на премьере ее фильма "Красотка" в Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал, что Брук Шилдс пожаловалась на мать, которая заставляла ее сниматься в эротике в детстве.