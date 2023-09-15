"Умел притворяться": Лайма Вайкуле рассказала о знакомстве с Путиным (видео)

Артистка считает, что российский президент взял на себя страшный грех и при том не боится за свои поступки.

69-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле вспомнила знакомство с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом артистка рассказала в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которое они записали в Юрмале.

Звезда сцены считает, что глава государства взял на себя страшный грех и при том не боится за свои поступки.

"Он просто сошел с ума... Он в ответе не только перед людьми, он в ответе перед каждым деревцем, перед каждой лисой, зайчиком, муравьем, он в ответе перед всей планетой. Потому что он уничтожает не просто Украину, не просто людей, он уничтожает то, что создал Бог", — отметила артистка, которая летом 2023 года организовала ежегодный фестиваль "Laima Rendzezvous", средства с которого пошли на нужды Украины.

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Лайма Вайкуле дала интервью Наталье Мосейчук

Латвийская знаменитость вспомнила, как много лет назад, когда она познакомилась с президентом России, он оставлял "хорошее впечатление".

"Я была знакома, мы выступали перед всеми президентами, когда началась перестройка... Путин, в частности, оставлял хорошее впечатление, он хорошо умел притворяться. Но это все уже теперь неважно. Если даже он хоть что-то сделал хорошее, оно все перечеркнуто сегодня", — вспомнила артистка, которая с начала полномасштабного российского вторжения активно публично поддерживает Украину.

Напомним, Лайма Вайкуле решила больше никогда не выступать в России.

Также Фокус писал о мыслях Лаймы Вайкуле относительно вероятного президентства Максима Галкина.