Кейт Миддлтон дебютировала на публике с новой прической (фото)

Герцогиня Кембриджская и Корнуольская традиционно носит длинные волосы на прямой пробор, но с приходом осени она решила немного освежить и обновить свой образ.

41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин задает тренды не только в одежде, но и в прическах. Жена наследника британского престола во время посещения благотворительной организации HMP High Down в Саттоне появилась с традиционно распущенными и уложенными объемными локонами волосами, однако теперь ее лицо обрамляет челка. Новая прическа принцессы очень напоминает ту, которая была у Фэрри Фоссет, американской модели, актрисы и художницы из 70-ых, пишет Harpers Bazaar.

Челку, с которой появилась Кейт, часто называют шторкой. Это длинная челка, уложенная посередине для создания эффекта "занавески" и мягко переходящая в остальную часть волос — классическая стрижка для обновления стиля с минимальными обязательствами. По сравнению с более короткой и структурированной челкой она может сочетаться с волосами разной длины и типа.

Кейт Миддлтон с новой прической Фото: Getty Images

По словам парикмахера Ники Кларк челка-шторка, ставшая буквально вирусной еще в 2021 году, – "невероятно универсальна, подходит для любой длины волос и позволяет моднице по-настоящему взять на себя ответственность за свой образ". Она идеально подходит для создания как образа дерзкой дамы, так и более женственного и лаконичного, что на своем примере продемонстрировала Кейт Миддлтон.

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Еще один вариант челки-шторки

Челка-шторка может быть разной длины: короткая и милая или достигающая бровей и слегка прикрывающая их. Главное – ориентироваться на форму лица и длину остальных волос.

Ранее Фокус писал о том, что в этом сезоне очень популярна стрижка боб. Мы показали пять вариантов боба, среди которых любая девушка или женщина может выбрать лучшую для себя.

Мы также рассказывали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили начальную школу Мэдли в Херефорде, и присутствующие заметили на руке Кэтрин часы за 5,750 долларов.