Не ешьте это утром: 8 привычных овощей, которые нельзя есть на завтрак

Оказывается, некоторые овощи могут быть вредными для вас или не принести вашему организму пользу, если употреблять их в качестве первого приема пищи.

В постоянно развивающейся области науки о питании продолжаются споры о том, какой прием пищи является самым важным в течение дня. Но вопреки всему это все же должен быть завтрак, потому что он задает тон на весь оставшийся день. Всем известно, что завтрак должен быть богат клетчаткой и достаточным количеством калорий, поскольку пищеварительная система лучше всего работает после спокойного ночного сна. Об этом пишет Onlymyhealth.

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Фактически, исследование, опубликованное в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма, рекомендовало отдавать предпочтение обильному завтраку, а не, к примеру, ужину, чтобы предотвратить ожирение и высокие пики уровня глюкозы в крови. Вот почему салаты являются неотъемлемым продуктом для завтрака. Однако некоторые овощи могут не принести пользу вашему организму с самого утра или и вовсе быть для вас вредными.

Лук

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Лук является ключевым ингредиентом большинства рецептов, особенно в индийской кухне. Любители лука часто включают его в большинство блюд для завтрака, однако его острый и резкий вкус может привести к расстройству пищеварения по утрам. Более того, сырой лук может оставить стойкое послевкусие, вызывающее неприятный запах изо рта, что также не является идеальным началом дня.

Капуста

В капусте содержится сера, которая при приготовлении имеет резкий запах и не способствует приятному началу утра. Этот продукт также довольно тяжел для желудка. Поэтому употребление капусты на завтрак может возникнуть вздутие живота и метеоризм.

Чеснок

Фото: Pixabay

Как и лук, чеснок имеет сильный, острый вкус и может вызвать неприятный запах изо рта, что делает его менее желательным продуктом для утреннего приема пищи. Он также может вызывать дискомфорт в желудке, как и лук, поскольку имеет резкий вкус и вызывает тепло в организме.

Острый перец

Острый перец, такой как халапеньо, может быть слишком острым для завтрака, потенциально перегружая вкусовые рецепторы и вызывая дискомфорт, особенно если у вас чувствительный желудок. Его интенсивная пряность может раздражать слизистую оболочку желудка, вызывая изжогу и расстройство желудка.

Сырая брокколи

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Несмотря на то, что брокколи очень питательна, ее трудно переваривать в сыром виде. У вас может возникнуть дискомфорт в пищеварении, если вы съедите на завтрак большое количество брокколи. Это часто приводит к газообразованию и вздутию живота, поэтому не стоит выбирать ее для завтрака.

Редис

Острый перечный вкус редиса, возможно, не самый идеальный вариант для завтрака. Более того, употребление редиса натощак может вызвать проблемы с газообразованием, тошноту, метеоризм, расстройство желудка и головную боль.

Цветная капуста

Фото: Pixabay

Употребление цветной капусты натощак может вызвать синдром раздраженного кишечника. Хотя цветная капуста является отличным источником фолиевой кислоты, витамина К и клетчатки, она, как и брокколи, относится к семейству крестоцветных овощей, и организму ее трудно переваривать, особенно утром.

Баклажаны

Людям со слабой пищеварительной системой часто советуют избегать баклажанов, так как они сложно перевариваются, поэтому есть их натощак – не лучшая идея.

Нет сомнений в том, что овощи являются питательной добавкой к любому блюду. Включение овощей в утренний прием пищи, как правило, является здоровым выбором, но не все овощи одинаково хорошо подходят для завтрака. Поскольку завтрак — один из наиболее важных способов начать день, важно выбирать правильные продукты, которые не только обеспечивают питательную ценность, но и сохраняют презентабельный вид и помогают избежать дискомфорта.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.