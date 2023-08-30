Время завтрака. Диетологи рассказали, когда нужно завтракать, чтобы похудеть

Кто-то советует завтракать в течение часа после пробуждения, кто-то – не раньше 9 утра, а кто-то и вовсе практикует отказ от утреннего приема пищи. Диетологи назвали идеальное время.

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Идеальное время завтрака за последние годы настолько изменилось, что его уже сложно определить. Мы выросли на слухах о том, что "завтрак — самый важный прием пищи за день", с другой стороны, многие эксперты утверждают, что идеальное время для завтрака и контроля веса именно до 9 утра, и связано это со скачками уровня грелина, гормона голода. А есть и те, кто прямо выступает за его пропуск, что в настоящее время совершенно не рекомендуется, в том числе из-за неконтролируемого чувства голода и слабости, которое это вызовет в течение дня. Об этом пишет Vogue Spain.

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По словам доктора Марии Хосе Криспин, диетолога клиники Менорка, "не существует идеального времени для завтрака: каждый человек должен делать это в то время, которое ему подходит лучше всего, и это будет зависеть от его графика и образа жизни. Догматизация приводит к путанице, и на практике я не советую всем своим пациентам одно и то же".

Важно не когда, а что есть

Фото: Getty Images

Диетолог признает, что разногласий по поводу того, завтракать или нет, становится все больше, хотя она и рекомендует это делать: "Для меня важнее то, что съедено на завтрак, чем время, в которое это съедено". В этом смысле становятся актуальными некоторые полезные предложения, такие как овсянка, яйца или греческий йогурт на завтрак.

Идеальное время завтрака связано со здоровым ночным голоданием. По мнению некоторых экспертов, интервальное голодание является более эффективным методом похудения, чем сокращение калорий, поэтому доктор Криспин рекомендует откладывать время завтрака, основываясь на этом методе. "Самая важная рекомендация — между ужином и завтраком должно пройти 12 часов. Это 12-часовое голодание во время сна, имеющее омолаживающий и контролирующий вес эффект". Таким образом, мы получим эти преимущества, завтракая в 9:30 утра, если мы ужинали в 9:30 вечера, "но не обязательно следовать этому как догме, не все могут адаптироваться", — уточняет она.

Индивидуальный подход

Диетолог подчеркивает важность адаптации времени завтрака к циркадным циклам, внутренним часам, которые регулируют наше кровяное давление, температуру тела и гормоны, ведь они у каждого человека разные. В связи с этим, эксперт по долголетию Вальтер Лонго, советует вовсе отказаться от еды в темное время суток, что, в свою очередь, будет способствовать раннему приему пищи. Такая практика обычно влечет за собой увеличение промежутка времени между ужином и завтраком.

Однако "наше тело гибкое, если бы мы следовали рекомендациям до миллиметра, нам пришлось бы начинать с того, чтобы ложиться спать в 10 часов вечера, чего большинство людей не делают", — говорит Мария Хосе Криспин. Поэтому мы можем утверждать, что "время для завтрака будет "зависеть от того, в какое время мы ужинали, во сколько легли спать и во сколько встали", стараясь делать перерыв в 12 часов, но не становясь одержимыми этим.

Она считает, что если единственный вариант — позавтракать сразу после пробуждения, то лучше позавтракать, чем не позавтракать вовсе. "Но если есть возможность, желательно выпить черный кофе или чай после пробуждения, сделать несколько упражнений, а затем плотно позавтракать. Несколько исследований доказывают, что чем больше часов мы проводим без употребления калорий, тем больше пользы это приносит для здоровья, как с точки зрения борьбы со старением, так и с точки зрения контроля веса", — говорит диетолог. Поэтому идеальное время для завтрака наступает через 12 часов после ужина.

Напомним, диетолог рассказала, как вкусно и полезно накормить школьника завтраком.

Ранее Фокус писал о том, что регулярное отсутствие завтрака может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту