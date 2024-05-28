Зефир и компания. Нутрициолог рассказала, можно ли есть сладости во время похудения

Сладости являются одним из главных соблазнов всех борцов за стройную фигуру, поэтому очень часто от них отказываются во время похудения. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог Анна Буховская рассказывает о том, какие сладости не вредят фигуре, и стоит ли избегать десертов, если вы хотите похудеть.

Здоровая потеря веса не предусматривает жестких диет и ограничений, однако часто люди даже из сбалансированных рационов исключают все сладости и десерты. Но все запреты рано или поздно приведут к срыву и сведут на нет все ваши достижения. Можно ли есть сладости во время похудения, Фокус спросил у нутрициолога Анны Буховской.

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Можно ли есть сладкое на диете

Фото: Freepik

Бытует мнение, что сладости — главные враги стройной фигуры, поэтому их нужно полностью исключить из своего рациона. На самом деле это не так, но, по словам нутрициолога, это мнение существует потому, что большинство продуктов, которые содержат в себе сахар, — это калорийные продукты.

"Все сладкое обычно очень калорийное, даже легкое безе, которого, кстати, можно очень много съесть. Именно в этом и проблема, поэтому сладкое демонизируют", — говорит Анна Буховская. "Я категорически против разделения продуктов на "хорошие" и "плохие", я за то, чтобы сладкое было на похудении, потому что если его исключить, то рано или поздно будет срыв, к которому приводят любые запреты".

Важно количество

Печенье, яблочный пирог или шоколадка — такие же продукты, как и другие, вопрос лишь в пищевой и энергетической ценности для вашего организма.

"На похудении можно есть сладкое, вопрос всегда в количестве и в рационе. То есть, человек может худеть только на сладком, но будет ли это здорово, — нет. Поэтому я за то, чтобы основной рацион состоял из сбалансированного разнообразного питания, а сладкое — это небольшое дополнение к еде, которое просто приносит удовольствие", — говорит нутрициолог.

Полезные сладости на диете

Фото: Freepik

Мир сладостей настолько велик и разнообразен, что может удовлетворить не только самого требовательного гурмана, но и человека, который хочет похудеть. Именно поэтому на полках супермаркета можно увидеть шоколад и другие десерты без сахара или с сахарозаменителями в составе, которые позиционируются как "здоровые" и безопасные для фигуры. Но действительно ли они полезны и низкокалорийны?

"На самом деле, это маркетинг, и если мы говорим, например, о фитнес-батончиках, они не являются хорошей альтернативой обычным сладостям, особенно если их переедать", — говорит Анна Буховская. "В них так же есть сахар, даже в составе заменители сахара, они все равно калорийны".

Исследования показывают, что люди употребляют больше таких продуктов, потому что думают, они менее калорийны и таким образом вообще не худеют.

Если говорить о домашних сладостях, которые вы готовите собственноручно, то они действительно могут быть менее калорийными и полезными, ведь во время приготовления могут использовать сухофрукты, орехи, то есть продукты, которые сами по себе имеют сладкий вкус.

"Можно приготовить конфеты из сухофруктов, орехов и творога, максимум использовав шоколад, для того, чтобы глазировать их. По факту это будет калорийное блюдо, но оно будет полезнее, чем обычные конфеты, которые продаются в супермаркете. Однако оно не будет менее калорийным. Это тот самый десерт, который необходимо учитывать и есть только после основного приема пищи", — советует нутрициолог.

Как вписать сладкое в свой рацион

Фото: Freepik

Итак, сладости можно есть тогда, когда вам хочется не важно, хотите вы похудеть или нет. Вопрос лишь в количестве этих десертов. Анна Буховская дала несколько советов, которые помогут вписать сладкие десерты в свой рацион без ущерба для фигуры и совести.

Нутрициолог отмечает, что первое, что стоит запомнить, это то, что десерт можно есть только после полноценного приема пищи.

"Сначала поесть, а потом — десерт. То есть мы сладкое едим только на десерт, и только после основного приема пищи. Не на перекус или к кофе, потому что так можно съесть гораздо больше", — советует Анна Буховская.

После основного приема пищи вы съедите 100 г десерта, а к кофе все 200 или 300 г, особенно, если будете в это время чем-то заняты, например, просмотром фильма или пролистыванием ленты в телефоне.

"Но также не стоит запрещать себе сладкое, потому что потом вы будете срываться и есть больше", — говорит нутрициолог. "Если говорить о процентном соотношении от общей калорийности, то обычно 10-15% мы выделяем на любимую еду. Для кого-то это фастфуд или чипсы, но для большинства людей — это сладости".

Стоит помнить, что самое главное — это сбалансированный рацион, где есть белки, жиры и углеводы на завтрак, обед и ужин. Не важно в какой период времени вы будете есть десерт, даже если вечером, максимум, что может произойти, это небольшие отеки утром.

По словам эксперта, есть лишь небольшой процент людей, которые не могут есть сладкое вечером, потому что потом испытывают дискомфорт, но большинство чувствует себя вполне комфортно.

Какие сладости не портят фигуру

Фото: Freepik

"Лучше всего те, которые вы любите. Потому, что какая бы полезная альтернатива это ни была, это все равно будет десерт с примерно одинаковой калорийностью", — говорит Анна Буховская. "Возьмите три шоколадки: белую, молочную и черную, и посмотрите на их калорийность, она будет примерно одинаковая. Но, если человек любит белый, а ему говорят есть черный, — это не здорово, ведь он будет страдать. Поэтому я всегда за то, что нужно есть то, что вам нравится".

Эти 10-15 % — это то, что выделяется на любимую еду в рационе, а значит это та еда, которая вам нравится и приносит удовольствие. Но важно контролировать количество. Например, если перед вами целый торт, то трудно будет съесть 100 г и остановиться. Вот почему нутрициолог советует лакомиться тортом не дома, а в кафе, но только после еды.

"Баланс на вашей тарелке — это в целом баланс в вашей жизни. Это касается и сладкого. Мы легко можем вписывать его в свой рацион один раз в день, этого более чем достаточно. В остальное время выбирайте фрукты со сладким вкусом, ведь они являются ценным источником клетчатки, витаминов и минералов. А вот с сухофруктами нужно быть более осторожными, поскольку их легче переесть. Итак, сладкое можно есть без вреда для фигуры, всегда учитывая его количество, которое будет индивидуальным, ведь у кого-то калорийность 2000, у кого-то — 1600, а у кого-то и все 3000 ккал", — заключает Анна Буховская.

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