Зефір та компанія. Нутриціологиня розповіла, чи можна їсти солодощі під час схуднення

Солодощі є однією з найголовніших спокус усіх борців за струнку фігуру, тому дуже часто від них відмовляються під час схуднення. Ексклюзивно для Фокусу нутриціологиня Анна Буховська розповідає про те, які солодощі не шкодять фігурі, та чи варто уникати десертів, якщо ви хочете схуднути.

Здорова втрата ваги не передбачає жорстких дієт та обмежень, проте часто люди навіть зі збалансованих раціонів виключають усі солодощі та десерти. Проте усі заборони рано чи пізно призведуть до зриву та зведуть нанівець усі ваші досягнення. Чи можна їсти солодощі під час схуднення, Фокус запитав у нутриціологині Анни Буховської.

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Чи дійсно не можна їсти солодке на дієті

Фото: Freepik

Існує думка, що солодощі — головні вороги стрункої фігури, тому їх потрібно повністю прибрати зі свого раціону. Насправді це не так, але, за словами нутриціологині, ця думка існує тому, що більшість продуктів, які містять в собі цукор, — це калорійні продукти.

"Все солодке зазвичай дуже калорійне, навіть легке безе, якого, до речі, можна дуже багато з'їсти. Саме в цьому і проблема, тому солодке демонізують", — каже Анна Буховська. "Я категорично проти поділу продуктів на "хороші" та "погані", я за те, щоб солодке було на схудненні, бо якщо його виключити, то рано чи пізно буде зрив, до якого призводять будь-які заборони".

Важлива кількість

Печиво, яблучний пиріг чи шоколадка — такі самі продукти, як і інші, питання лише в харчовій та енергетичній цінності для вашого організму.

"На схудненні можна їсти солодке, питання завжди в кількості та в раціоні. Тобто, людина може худнути лише на солодкому, але чи буде це здорово, — ні. Тому я за те, щоб основний раціон складався зі збалансованого різноманітного харчування, а солодке — це невеликий додаток до їжі, який просто приносить задоволення", — каже нутриціологиня.

Корисні солодощі

Фото: Freepik

Світ солодощів настільки великий і різноманітний, що може задовольнити не лише найвибагливішого гурмана, а й людину, яка хоче схуднути. Саме тому на полицях супермаркету можна побачити шоколад та інші десерти без цукру або з цукрозамінниками у складі, які позиціонуються як "здорові" та безпечні для фігури. Та чи дійсно вони корисні та низькокалорійні?

"Насправді, це маркетинг, і якщо ми говоримо, наприклад, про фітнес-батончики, вони не є гарною альтернативою звичайним солодощам, особливо якщо їх також переїдати", — каже Анна Буховська. "У них так само є цукор, навіть якщо вони використовують замінники цукру, вони все одно калорійні".

Дослідження показують, що люди вживають більше таких продуктів, тому що думають, вони менш калорійні й у такий спосіб узагалі не худнуть.

Якщо говорити про домашні солодощі, які ви готуєте власноруч, то вони дійсно можуть бути менш калорійними та кориснішими, адже під час приготування можуть використовувати сухофрукти, горіхи, тобто продукти, які самі по собі мають солодкий смак.

"Можна приготувати цукерки із сухофруктів, горіхів та кисломолочного сиру, максимум використавши шоколад, для того, щоб глазурувати їх. По факту це буде калорійна страва, але вона буде кориснішою, ніж звичайні цукерки, які продаються в супермаркеті. Проте вона не буде менш калорійною. Це той самий десерт, який необхідно враховувати і їсти лише після основного прийому їжі", — радить нутриціологиня.

Як додати солодке у свій раціон

Фото: Freepik

Отже, солодощі можна їсти тоді, коли вам хочеться не важливо, хочете ви схуднути чи ні. Питання лише у кількості цих десертів. Анна Буховська дала кілька порад, які допоможуть вписати солодкі десерти у свій раціон без шкоди для фігури та совісті.

Нутриціологиня наголошує на тому, що перше, що варто запам'ятати, це те, що десерт можна їсти лише після повноцінного прийому їжі.

"Спочатку поїсти, а потім — десерт. Тобто ми солодке їмо тільки на десерт, і лише після основного прийому їжі. Не на перекус або до кави, тому що так можна з'їсти набагато більше", — радить Анна Буховська.

Після основного прийому їжі ви з'їсте 100 г десерту, а до кави усі 200 чи 300 г, особливо, якщо будете у цей час чимось зайняті, наприклад, переглядом фільму або гортанням стрічки в телефоні.

"Але також не варто забороняти собі солодке, бо потім ви будете зриватись і їсти більше", — каже нутриціологиня. "Якщо говорити про відсоткове співвідношення від загальної калорійності, то зазвичай 10-15% ми виділяємо на улюблену їжу. Для когось це фастфуд або чипси, але для більшості — це солодощі".

Варто пам'ятати, що найголовніше, — це збалансований раціон, де є білки, жири та вуглеводи на сніданок, обід та вечерю. Не важливо в який період часу ви будете їсти десерт, навіть якщо ввечері, максимум, що може статися, це невеликі набряки зранку.

За словами експертки, є лише невеликий відсоток людей, які не можуть їсти солодке ввечері, бо потім мають дискомфорт, але більшість відчуває себе цілком комфортно.

Які солодощі не псують фігуру

Фото: Freepik

"Найкраще ті, які ви любите. Тому, що яка б корисна альтернатива це не була, це все одно буде десерт з приблизно однаковою калорійністю", — каже Анна Буховська. "Візьміть три шоколадки: білу, молочну і чорну, та подивіться їх калорійність, вона буде приблизно однакова. Але, якщо людина любить білий, а їй кажуть їсти чорний, — це не здорово, адже людина буде просто страждати. Тому я завжди за те, що потрібно їсти те, що вам подобається".

Ці 10-15% — це те, що виділяється на улюблену їжу в раціоні, а значить це та їжа, яка вам подобається та приносить задоволення. Але важливо контролювати кількість. Наприклад, якщо перед вами цілий торт, то важко буде з'їсти 100 г та зупинитися. Тому нутриціологиня радить ласувати тортом не вдома, а в кав'ярні, але після їжі.

"Баланс на вашій тарілці — це загалом баланс у вашому житті. Це стосується і солодкого. Ми легко можемо вписувати його у свій раціон один раз на день, цього більш ніж достатньо. В інший час обирайте фрукти із солодким смаком, адже вони є цінним джерелом клітковини, вітамінів та мінералів. А от із сухофруктами потрібно бути більш обережними, тому що їх легше переїсти. Отже, солодке можна їсти без шкоди для фігури, завжди враховуючи його кількість, яка буде індивідуальною, адже у когось калорійність 2000, у когось — 1600, а в когось і всі 3000 ккал", — підсумовує Анна Буховська.

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