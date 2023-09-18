Энергия на нуле. Топ-10 распространенных причин, почему вы быстро устаете

Чувство усталости может быть связано с множеством различных факторов, как физических, так и психологических. Важно разобраться в причинах, чтобы вернуть в свою жизнь бодрость и энергию.

Чувство усталости после долгого дня или напряженной деятельности — это нормально, но регулярное ощущение усталости и утомления может вызывать беспокойство. Существует несколько потенциальных причин, по которым вы можете легко устать, и понимание этих факторов может помочь вам принять меры для повышения уровня энергии и улучшения общего самочувствия. Об этом пишет Onlymyhealth.

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Недостаток сна

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Одной из наиболее распространенных причин чувства усталости является недостаток качественного сна. Беспокойный сон, бессонница или нарушения сна могут привести к недостаточному отдыху, вызывая усталость в течение дня.

Стресс и тревога

Психический и эмоциональный стресс может сказаться на вашем энергетическом уровне. Стресс вызывает выброс гормонов стресса, в частности кортизола, который может нарушить режим сна и вызвать чувство усталости.

Питание

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Ваш рацион питания играет важную роль в уровне вашей энергии. Потребление слишком большого количества сахара или рафинированных углеводов может привести к энергетическим сбоям, а недостаток продуктов, богатых питательными веществами, может вызвать у вас чувство истощения.

Обезвоживание

Даже легкое обезвоживание может привести к ощущению усталости и вялости. Достаточная гидратация имеет решающее значение для поддержания правильных функций организма и уровня энергии.

Недостаток физической активности

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Удивительно, но недостаток физических упражнений может привести к снижению уровня энергии. Регулярная физическая активность улучшает кровообращение, увеличивает снабжение тканей кислородом и повышает общую выносливость.

Болезни

Определенные заболевания, такие как анемия, заболевания щитовидной железы, диабет и синдром хронической усталости, могут вызывать стойкую усталость. Если вы постоянно чувствуете усталость, стоит обсудить это с вашим семейным врачом.

Побочные эффекты лекарств

Некоторые лекарства могут вызывать сонливость или усталость в качестве побочного эффекта. Если вы недавно начали прием нового лекарства и заметили повышенную утомляемость, обратитесь к врачу.

Перенапряжение

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Чрезмерная физическая или умственная нагрузка без достаточного отдыха может привести к выгоранию и истощению. Важно найти баланс между продуктивностью и заботой о себе.

Отсутствие режима

Непостоянный режим сна, нерегулярное время приема пищи и беспорядочный распорядок дня могут нарушить внутренние часы вашего организма, что также приведет к усталости.

Нарушения сна

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Такие состояния, как апноэ во сне, синдром беспокойных ног и бессонница, могут помешать вам полноценно высыпаться, провоцируя появление усталости в течение дня.

Как видите, небольшие изменения в образе жизни могут существенно повлиять на то, насколько энергичным вы себя чувствуете в течение дня.

Напомним, усталость, тошнота и онемение рук являются признаками и симптомами дефицита магния в организме.

Ранее Фокус писал о том, что если вы не можете "расшевелиться" после обеда, попробуйте эти 5 продуктов, которые повысят энергию и помогут активно продолжить свой день.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.