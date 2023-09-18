Синди Кроуфорд продемонстрировала элегантное черное платье на осень 2023 (фото)

Двое детей знаменитости отреагировали на аутфит звездной мамы.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала элегантное платье на осень 2023 года. Снимками звезда подиумов делится в своем Instagram.

"Ночной выход в Лондоне", — отметила мама двоих детей.

Кроуфорд позировала в приталенном черном платье Versace с длинными рукавами и вырезами в форме ромбов сбоку. Волосы культовая модель уложила легкими волнами и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

К лондонскому образу знаменитость добавила висячие серьги и браслет.

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Синди Кроуфорд

"Горячая мама!" — написала в комментариях дочь супермодели Кайя Гербер.

"Да, мама👸", — отреагировал наследник Кроуфорд Пресли.

Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Фото: Getty Images

Звезда подиумов воспитывает двоих детей от своего второго мужа, предпринимателя Рэнди Гербера — 22-летнюю Кайю и 24-летнего Пресли. Наследница Синди пошла по ее звездным стопам и строит карьеру в модельной отрасли. Сын также подписал контракт с международным модельным агентством IMG Models. А первым мужем Кроуфорд стал знаменитый актер Ричард Гир.

Сын Синди Кроуфорд

Напомним, Синди Кроуфорд поздравила дочь Кайю с 22-летием архивными трогательными кадрами.

Также Фокус писал о том, как 57-летняя Синди Кроуфорд выглядит без макияжа.