Пел с Крисом Мартином: черниговский музыкант развернул три кресла на "Голосе страны" (видео)

Романа Панченко, родом из Чернигова, сравнили с Позитивом (Алексеем Завгородним).

Уличный музыкант из Чернигова развернул три кресла судей третьего эфира шоу "Голос страны 13", который снимают в Варшаве.

27-летний Роман Панченко, который последние годы живет в столице Польши, исполнил песню "Sky full of stars" группы "Coldplay". Выбор композиции стал таким неспроста, ведь черниговчанин в 2022 году выступил на одной сцене с британскими музыкантами после личного приглашения солиста Криса Мартина.

Роман Панченко, также известный как Romario Punch, выбрал команду Нади Дорофеевой. Несмотря на то, что у него был выбор тренера среди персон Артема Пивоварова или Ивана Клименко. Не обернулась к нему только Юлия Санина.

"Я играл на улицах Варшавы почти каждый день, и так случилось, что Крис Мартин остановился и послушал меня. Он подошёл ко мне и предложил выступить с ними на стадионе. Все так просто. Я сначала был шокирован таким предложением, но, конечно, я согласился", — рассказал уроженец Чернигова, который занимается музыкой с четырех лет.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Выступление Романа Панченко

Тренеры вокального шоу также пошутили, что Роман Панченко внешне похож на Позитива (Алексея Завгороднего), с которым Надя Дорофеева пела в дуэте "Время и стекло".

Черниговский музыкант в 2022 году исполнил вместе с Крисом Мартином композицию "Обійми" группы "Океан Эльзы".

Роман Панченко спел вместе с Coldplay песню "Обійми"

Напомним, Надя Дорофеева прибыла в Польшу на съемки нового сезона "Голоса страны" и провела время с дочкой Миши Кацурина.

Также Фокус писал об изменениях в Нацотборе на Евровидение-2024.