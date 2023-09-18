Дакота Джонсон продемонстрировала стильный осенний образ 2023 (фото)
Звезду экрана заметили с большим арбузом в руках.
33-летняя американская актриса Дакота Джонсон продемонстрировала уютный образ на осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.
Звезду "50 оттенков серого" заметили, когда она выходила с рынка в Малибу, неся в машину огромный арбуз в руках.
Знаменитость была одета в удлиненный бежевый свитер, светлые теплые брюки и массивные черные солнцезащитные очки.
Она несла коричневую сумку с продуктами и большой арбуз, когда вышла с рынка Малибу и вернулась к своему автомобилю.
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Для выхода в свет девушка Криса Мартина дополнила свой образ зелеными кроссовками Adidas и коричневыми носками.
Волосы Дакота оставила распущенными, демонстрируя свою традиционную челку.
Выход состоялся ровно через неделю после того, как Джонсон попала на красную дорожку Международного кинофестиваля в Торонто на премьеру своего нового фильма "Daddio".
Напомним, Крис Мартин и Дакота Джонсон устроили романтическое свидание в Неаполе.
Также Фокус писал о стильном джинсовом ансамбле Дакоты Джонсон.