Артем Пивоваров остановил концерт: что произошло (видео)

Артист пообщался с юным зрителем своего выступления, которого растрогала песня "Говори".

32-летний украинский певец Артем Пивоваров остановил свой концерт, когда увидел, что один из зрителей расплакался. Об этом сообщается на странице артистка в Instagram.

Уроженец Волчанска остановил выступление из-за слез мальчика, который потерял близкого человека.

"Песня "Говори" была любимой композицией его близкого человека", — отмечают представители певца.

Артист не смог продолжить дальше концерт и пообщался с мальчиком.

Оказалось, что юный зритель потерял на войне близкого человека, который очень любил эту песню.

Пивоваров попытался успокоить мальчика и сказал ему:

"Я чувствовал то же самое. Главное, что человек, которого ты помнишь, он оставил самые лучшие мысли о себе. Это важно. Потому что если ты вспоминаешь его сегодня, если ты плачешь в честь этого человека, скорее всего, этот человек был особенным и делал особенные вещи в своей жизни".

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Артем Пивоваров

В частности, Артем добавил, что проявлять свои эмоции — это нормально.

"Знаешь, говорят, что мужчины не плачут, но это неправда. Твои мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции", — отметил артист, который и сам не смог сдержать эмоций.

Подписчики Пивоварова растрогались от его поступка: "люблю вас не только за ваше творчество, но и за вашу душу", "Это видео💔 Невозможно без слез...", "Как же ж это больно осознавать все".

Напомним, Артем Пивоваров и пес Патрон записали совместный трек.

Также Фокус писал о саундтреке к мультфильму "Мавка" авторства Артема Пивоварова и Кристины Соловий.