Дочь Тома Круза и Николь Кидман показала, как сейчас выглядит (фото)

Бывшие звездные супруги воспитывали двух приемных детей — Изабеллу и Коннора.

30-летняя Изабелла "Белла" Кидман Круз редко появлялась в социальных сетях, однако накануне поделилась свежим селфи в своем Instagram с более чем 51 тыс. подписчиков.

На снимке с лаконичной подписью "Какое лето" девушка смотрит прямо в камеру. Надев белый топ с бантом, украшающим зону декольте, брюнетка продемонстрировала несколько золотых украшений и кольцо в носу.

Художница Белла обычно делится фотографиями своих работ в соцсетях, а себя показывает довольно редко. Она, как и ее отец, Том Круз, исповедует сайентологию.

Белла была усыновлена Крузом и Кидман в 1992 году после того, как пара поженилась в 1990. У голливудских звезд также есть приемный сын Коннор, 28 лет.

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Белла Кидман Круз Фото: bellakidmancruise\Instagram

Белла и Конор решили держаться подальше от внимания публики.

"Я должна защитить все эти отношения. Я знаю на 150 процентов, что отдала бы свою жизнь за своих детей, потому что это моя цель", — сказала Николь Кидман изданию Who в 2018 году.

Сейчас актриса замужем за Китом Урбаном, от которого воспитывает двух дочерей — Сандей и Фейт.

Кит Урбан и Николь Кидман Фото: Getty

Тем временем Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс и стал отцом дочери Сури.

Напомним, Николь Кидман заметили с дочерьми от Кита Урбана.

Также Фокус писал о редком появлении приемного сына Тома Круза и Николь Кидман на публике.