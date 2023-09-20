Документальный фильм Шона Пенна о войне в Украине вышел в американский прокат

Картина "Суперсила" транслируется на стриминговом канале и начинается с интервью с Зеленским, но потом риторика фильма меняется.

Документальный фильм Шона Пенна "Суперсила" о войне в Украине вышел в американский прокат. Он транслируется на канале Paramount+ и рассказывает о семи поездках Пенна в Украину до и после вторжения российских войск в суверенное государство в ходе почти 600-дневного конфликта, унесшего тысячи жизней. Об этом пишет Usa Today.

Фильм "Суперсила" двукратного обладателя "Оскара" Шона Пенна символично вышел в США накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США на 78-ю Генассамблею ООН.

Изначально Шон Пенн прибыл в Украину, чтобы снять фильм о актере и комике, который стал президентом. Но пока он был в Киеве, началась война с Россией, так что риторика документального фильма изменилась.

Шон Пенн в Украине Фото: Офис президента

Пенн изначально думал, что "Суперсила" будет беззаботным взглядом на коллегу-актера, как он сам говорит, к тому же это был не первый визит Пенна в Украину.

Первый визит Пенна в Киев, столицу Украины, состоялся в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения.

Американский актер говорит, что его намерением было взять интервью у Зеленского. По воле судьбы Зеленский и Пенн встретились 23 февраля 2022 года, за день до того, как Россия начала вторжение вдоль восточной границы Украины. На следующий день пара встретилась снова, несмотря на слухи о том, что чеченские боевики пытались убить Зеленского и свергнуть его руководство.

Шон Пенн и Владимир Зеленский Фото: Twitter Sean Penn

Зеленский использовал свой телевизионный опыт, чтобы держать тяжелое положение своей страны в центре внимания. Пенн говорит, что у него "не было подготовлено вопросов" к их встрече: "Я просто надеялся, что этот фильм будет полезен, вот и все".

После Пенн и его небольшая команда решили покинуть Украину и отправляются в долгое путешествие к западной границе в толпе прочих, убегающих от войны. В конце концов они, как известно, были вынуждены бросить машину и идти к границе с Польшей пешком.

Трейлер фильма "Суперсила"

В фильме показано, как, находясь в Киеве, Пенн и его съемочная группа блуждали по темному Киеву. Оказавшись в их отеле, Пенн спрашивает: "Почему здание нашего отеля освещено, как рождественская елка?".

На обратном пути в Украину через несколько месяцев после начала вторжения Пенн настаивает на поездке на восток Украины, где идут бои. Пенну, спрятавшемуся в бункере в шлеме и бронежилете, говорят, что российские солдаты находятся в 150 метрах от него, за рекой.

В какой-то момент во время своих блужданий по руинам украинских городов, усыпанным обломками и трупами, украинский военный чиновник сказал актеру: "Могу ли я быть откровенным? Ты Шон Пенн, но никто не будет нести ответственность за твою смерть на линии фронта".

Фильм начинается и заканчивается цитатой писателя Уильяма Сарояна, которую Пенн носит с собой в бумажнике и которая, как он сам говорит, помогает ему жить правильно.

" Не ставь себя выше или ниже своих ближних. Помни, каждый человек есть разновидность тебя самого. Вина твоего ближнего ложится и на тебя, равно как и его невинность. Презирай зло и безбожие, но не безбожников и злодеев. Их не суди. Не стыдись доброты и великодушия, но если придет в твоей жизни пора убивать, убивай и не кайся. Живи, покуда жив, не добавляя к мирским страданиям и горю, а улыбаясь безграничному очарованию и таинству этого чудного времени", — писал Сароян в пьесе "Время вашей жизни" 1939 года, получившей Пулитцеровскую премию.

Во время одного из своих визитов, Шон Пенн вручил Владимиру Зеленскому один из своих "Оскаров", полученный за лучшую мужскую роль за роль убитого политика из Сан-Франциско Харви Милка в фильме "Милк" 2009 года.

Шон Пенн и Владимир Зеленский Фото: Офис президента

По словам Пенна, сначала он рассматривал возможность "переплавить оба "Оскара", чтобы превратить их в пули для украинских солдат". Но в итоге вручил статуэтку Зеленскому. Взяв с него обещание вернуть ее ему, привезя в Малибу, "когда все это закончится и его страна будет в безопасности".

Напомним, Шон Пенн и Стивен Фрай в начале сентября посетили Киев в рамках Саммита Первых леди и джентльменов, инициированного женой президента Украины Еленой Зеленской.