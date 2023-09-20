Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери удивила новым цветом волос

Актриса выкрасила волосы в нежно-розовый цвет и, кроме этого, явно изменила форму губ.

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мать его дочери Кайи Евдокии, актриса Хайден Панеттьери удивила новым цветом волос. Снимком она поделилась в Instagram.

Панеттьери появилась на фото с волосами, выкрашенными у корней в зеленый цвет, а пряди она окрасила в нежно-розовый. Актриса сообщила, что ее новый образ был вдохновлен "арбузным вайбом". Актриса также поблагодарила колориста Эрика Орельяну за новый цвет волос.

Хайден Панеттьери

Впрочем, в комментариях фанаты отметили, что Хайден изменила не только цвет волос, но и форму губ. И отметили, что это ей не слишком идет.

Впрочем, ранее актриса призналась, что в 2022 году сделала пластику груди. Почти через восемь лет после рождения дочери Кайи Евдокии.

"Мое тело все еще не чувствовало себя принадлежащим мне. Я не думаю, что есть что-то плохое в том, когда хочешь что-то подправить, если это заставляет чувствовать себя более уверенно. Это все, что я могу сказать об этом. Моя уверенность вернулась", — отметила актриса.

Хайден Панеттьери

До этого, в интервью она рассказала о своей алкогольной и наркотической зависимости, признав, что ей пришлось лечь в больницу, когда ее печень начала отказывать.

Также она пожаловалась, что редко видится с дочерью, опеку над которой получил ее бывший жених Владимир Кличко. В 2018 году она сама отправила Кайю к отцу в Украину, но после настаивала, что он не дал ей выбора. В этот момент она уже боролась с зависимостью, что также признала в интервью.

К тому же, после расставания с Владимиром она начала встречаться с Брайаном Хикерсоном, который избивал ее. Он получил четыре года условно за насилие над ней, но Хайден постоянно намекает на то, что они снова начали встречаться.