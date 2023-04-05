Хайден Панеттьери намекнула на примирение с парнем, который ее ранее избивал

Хайден Панеттьери, по-видимому, снова встречается с осужденным преступником Брайаном Хикерсоном, который все еще находится на испытательном сроке за жестокое обращение с ней.

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Хайден Панеттьери, голливудская звезда и бывшая девушка украинского боксера Владимира Кличко призналась, что у нее все еще есть чувства к Брайану Хикерсону. Об это она рассказала во время недавнего интервью New York Times.

"Я не делала ничего легкомысленного, — сказала она о своем решении вернуться к 32-летнему парню. — Он знает, что заслужил то, что с ним случилось".

По данным издания, Хикерсон был в квартире Панеттьери во время интервью, а 33-летняя звезда "Крика VI" признала, что они снова стали друзьями, пока оба пытались протрезветь. Однако теперь, когда все вышло за пределы зоны друзей, Панеттьери говорит, что их отношения "зависят от того, продолжит ли он этот путь восстановления".

Пара, встречавшаяся с лета 2018 года, впервые вызвала слухи о примирении в ноябре 2022 года после того, как их заметили вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Они пытались остаться инкогнито, надевая бейсбольные кепки и темную одежду, прежде чем отправиться в отпуск на праздники. Путешествие состоялась всего через три месяца после того, как Хикерсон объявил об их разрыве, заявив, что в то время бывшие никогда не могли снова быть вместе.

Хикерсон находится на испытательном сроке до 2025 года за домашнее насилие над актрисой в 2018 году. Ранее в этом году Хайден сказала, что их отношения были "очень темным и сложным периодом" в ее жизни.

Она также призвала других женщин в подобных ситуациях "обращаться за помощью". Хайден была в депрессии, также у нее начались проблемы с алкоголем и наркотиками. Дело было настолько плохо, что она передала опеку над дочерью Кайей Евдокией ее отцу Владимиру Кличко.

Еще в марте 2021 года Панеттьери и Хикерсон попали в заголовки газет после того, как устроили драку в лос-анджелесском баре.

В 2018 году он был арестован за то, что избивал Хайден. Он провел 45 дней в тюрьме и получил четыре года условно за домашнее насилие над актрисой. Он также должен был посетить 52 занятия по домашнему насилию и выплатить 500 долларов в качестве возмещения ущерба.

Панеттьери постила фото своих синяков в Instagram и писала, что "рассказывает правду о том, что случилось.

"Я готова внести свою лепту, чтобы этот человек никогда больше никому не причинил вреда", — но, судя по всему, Хайден снова дала бывшему бойфренду очередной шанс.

При этом она обвиняла Кличко в том, что он заставил ее отказаться от дочки. Хотя у нее были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, с которыми она справляется до сих пор.

Панеттьери утверждает, что она "не получила никаких намеков" на то, что ситуация с опекой изменится, но ей сказали, что просто может навещать дочку в любое время.

Также Фокус писал, что Хайден Панеттьери обратилась к услугам пластического хирурга и уменьшила грудь.