Гейден Панеттьєрі натякнула на примирення з хлопцем, який її раніше бив

Гейден Панеттьєрі, мабуть, знову зустрічається із засудженим злочинцем Браяном Хікерсоном, який все ще перебуває на випробувальному терміні за жорстоке поводження з нею.

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Гейден Панеттьєрі, голлівудська зірка та колишня дівчина українського боксера Володимира Кличка зізналася, що вона все ще має почуття до Брайана Хікерсона. Про це вона розповіла під час нещодавнього інтерв'ю New York Times.

"Я не робила нічого легковажного, — сказала вона про своє рішення повернутися до 32-річного хлопця. — Він знає, що заслужив на те, що з ним трапилося".

За даними видання, Хікерсон був у квартирі Панеттьєрі під час інтерв'ю, а 33-річна зірка "Кріка VI" визнала, що вони знову стали друзями, поки обидва намагалися протверезіти. Однак тепер, коли все вийшло за межі зони друзів, Панеттьєрі каже, що їхні стосунки "залежать від того, чи він продовжить цей шлях відновлення".

Пара, яка зустрічалася з літа 2018 року, вперше викликала чутки про примирення у листопаді 2022 року після того, як їх помітили разом в аеропорту Лос-Анджелеса. Вони намагалися залишитися інкогніто, надягаючи бейсбольні кепки та темний одяг, перш ніж вирушити у відпустку на свята. Подорож відбулася лише через три місяці після того, як Хікерсон оголосив про їхній розрив, заявивши, що на той час колишні ніколи не могли знову бути разом.

Хікерсон перебуває на випробувальному терміні до 2025 року за домашнє насильство над актрисою у 2018 році. Раніше цього року Гейден сказала, що їхні стосунки були "дуже темним та складним періодом" у її житті.

Вона також закликала інших жінок у подібних ситуаціях "звертатися по допомогу". Гейден була в депресії, також у неї почалися проблеми з алкоголем та наркотиками. Справа була настільки поганою, що вона передала опіку над дочкою Каєю Євдокією її батькові Володимиру Кличку.

Ще в березні 2021 року Панеттьєрі та Хікерсон потрапили до заголовків газет після того, як влаштували бійку в лос-анджелеському барі.

У 2018 році його заарештували за те, що бив Гейден. Він провів 45 днів у в'язниці та отримав чотири роки умовно за домашнє насильство над акторкою. Він також повинен був відвідати 52 заняття з домашнього насильства і виплатити 500 доларів як відшкодування збитків.

Панеттьєрі постила фото своїх синців у Instagram і писала, що "розповідає правду про те, що трапилося".

"Я готова зробити свій внесок, щоб ця людина ніколи більше нікому не завдала шкоди", — але, судячи з усього, Гейден знову дала колишньому бойфренду черговий шанс.

При цьому вона звинувачувала Кличка у тому, що він змусив її відмовитись від доньки. Хоча мала серйозні проблеми з алкоголем і наркотиками, з якими вона справляється досі.

Панеттьєрі стверджує, що вона "не отримала жодних натяків" на те, що ситуація з опікою зміниться, але їй сказали, що просто може відвідувати доньку будь-коли.

Також Фокус писав, що Гейден Панеттьєрі звернулася до послуг пластичного хірурга та зменшила груди.