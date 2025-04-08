Зои Кравиц нашла замену Ченнингу Татуму: кого окрестили новым бойфрендом звезды (видео)

36-летняя актриса Зои Кравиц и ее 33-летний коллега Остин Батлер спровоцировали слухи о романе. Звезды, которые еще в сентябре 2024 года начали сниматься в триллере Даррена Аронофски "Пойманный на воровстве", проводят все больше времени в течение последних нескольких недель.

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Об этом сообщает US Sun со ссылкой на инсайдеров из окружения актеров.

"Они отлично ладят, и их химия так же хороша как на экране, так и за его пределами. Остин и Зои держат это в тайне и пока не навешивают ярлыков. Они оба очень уважают своих бывших партнеров и просто смотрят, как все пойдет", – отметил источник.

Зои и Остин, по всей видимости, играют влюбленных, поскольку их заметили целующимися на съемочной площадке в октябре 2024 года, за месяц до окончания съемок.

Зои Кравиц и Остин Батлер целуются на съемках фильма

Кравиц три года состояла в отношениях с Ченнингом Татумом, и дело даже дошло до помолвки и планирования свадьбы, однако внезапно пара рассталась. Очевидно причины они публично не озвучили, но один из информаторов из окружения звезд сказал журналистам, что они "не были на одной волне и отдалились друг от друга".

После расставания Зои сохранила дружбу с бывшим бойфрендом. Они будут вместе сниматься в предстоящей научно-фантастической комедии "Банда Альфа". Картина повествует о группе вторгшихся инопланетян, замаскированных под людей и одетых так, чтобы выглядеть как члены байкерской банды 1950-х годов, хотя их попытки завоевать планету оказываются под угрозой, когда у них начинают развиваться человеческие эмоции и совесть.

Ожидается, что съемки начнутся в середине или конце 2025 года. Предполагаемая дата выхода пока не подтверждена.

Сейчас Татум встречается с 25-летней моделью Инкой Уильямс, которая "делает его счастливым".

Кравиц, в свою очередь, была замечена с 28-летним Ноем Сентинео несколько раз после ее расставания с Татумом. В последний раз ее видели со звездой "Всем парням, которых я любила раньше", 1 апреля. Неясно, продолжают ли они встречаться на фоне слухов о потенциальном романе с Батлером, или актриса просто оставляет свое сердце открытым.

Что касается Остина, то он в конце 2024 года расстался с моделью Кайей Гербер, дочерью. Синди Кроуфорд. Пара была вместе три года, но в январе 2025 стало известно об их разрыве. По словам инсайдера, решение разойтись было обоюдным, и между ними нет никакой вражды.

Через несколько недель после расставания с Батлером Кайя начала встречаться с актером Льюисом Пуллманом.

Ранее Фокус писал, что Зои Кравиц откровенно рассказала об отношениях с родителями после их развода.