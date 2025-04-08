Зої Кравіц знайшла заміну Ченнінгу Татуму: кого охрестили новим бойфрендом зірки (відео)

36-річна акторка Зої Кравіц та її 33-річний колега Остін Батлер спровокували чутки про роман. Зірки, які ще у вересні 2024 року почали зніматися в трилері Даррена Аронофскі "Спійманий на крадіжці", проводять дедалі більше часу протягом останніх кількох тижнів.

Related video

Про це повідомляє US Sun з посиланням на інсайдерів з оточення акторів.

"Вони чудово ладнають, і їхня хімія так само хороша як на екрані, так і за його межами. Остін і Зої тримають це в таємниці і поки не навішують ярликів. Вони обидва дуже поважають своїх колишніх партнерів і просто дивляться, як усе піде", – зазначило джерело.

Зої та Остін, вочевидь, грають закоханих, оскільки їх помітили, коли вони цілувалися на знімальному майданчику в жовтні 2024 року, за місяць до закінчення зйомок.

Зої Кравіц і Остін Батлер цілуються на зйомках фільму

Кравіц три роки перебувала у стосунках із Ченнінгом Татумом, і справа навіть дійшла до заручин і планування весілля, проте раптово пара розлучилася. Вочевидь причини вони публічно не озвучили, але один з інформаторів з оточення зірок сказав журналістам, що вони "не були на одній хвилі і віддалилися одне від одного".

Після розставання Зої зберегла дружбу з колишнім бойфрендом. Вони разом зніматимуться в майбутній науково-фантастичній комедії "Банда Альфа". Картина оповідає про групу вторгнутих інопланетян, замаскованих під людей і вдягнутих так, щоб мати вигляд членів байкерської банди 1950-х років, хоча їхні спроби завоювати планету опиняються під загрозою, коли в них починають розвиватися людські емоції та совість.

Очікується, що зйомки почнуться в середині або наприкінці 2025 року. Очікувану дату виходу поки не підтверджено.

Зараз Татум зустрічається з 25-річною моделлю Інкою Вільямс, яка "робить його щасливим".

Кравіц, зі свого боку, була помічена з 28-річним Ноєм Сентінео кілька разів після її розставання з Татумом. Востаннє її бачили із зіркою "Всім хлопцям, яких я кохала раніше", 1 квітня. Незрозуміло, чи продовжують вони зустрічатися на тлі чуток про потенційний роман з Батлером, чи актриса просто залишає своє серце відкритим.

Що стосується Остіна, то він наприкінці 2024 року розлучився з моделлю Кайєю Гербер, дочкою. Сінді Кроуфорд. Пара була разом три роки, але в січні 2025 стало відомо про їхній розрив. За словами інсайдера, рішення розійтися було обопільним, і між ними немає ніякої ворожнечі.

Через кілька тижнів після розставання з Батлером Кайя почала зустрічатися з актором Льюїсом Пуллманом.

Раніше Фокус писав, що Зої Кравіц відверто розповіла про стосунки з батьками після їхнього розлучення.