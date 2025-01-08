Кайя Гербер и Остин Батлер разошлись спустя три года отношений, — СМИ

Об отношениях дочери Синди Кроуфорд стало известно в конце 2021 года. До этого Кайя встречалась с Джейкобом Элорди.

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23-летняя американская модель Кайя Гербер и 33-летний актер Остин Батлер разошлись спустя три года отношений. Об этом пишет TMZ.

Пара разорвала отношения ближе к концу 2024 года. Издание также отметило, что звезды "Элвиса" не было на недавнем отпуске семьи Гербер в Мексике.

Дуэт впервые вызвал слухи о романе в декабре 2021 года, когда вместе посетил сеанс йоги в Лос-Анджелесе. После того, как их много раз видели вместе, пара дебютировала на красной дорожке на ежегодной вечеринке W Magazine Best Performances через три месяца, в марте 2022 года.

Кайя Гербер и Остин Гербер Фото: Getty Images

В том же году в мае Гербер и Батлер вместе посетили Met Gala 2022. Они прошли по красной дорожке отдельно, но поцеловались, когда поднялись на вершину лестницы Метрополитен-музея.

Впоследствии влюбленные посетили церемонию "Золотой глобус" и вечеринку Vanity Fair "Оскар" после церемонии, где Остин Батлер был номинирован на лучшую мужскую роль.

Кайя Гербер и Остин Гербер Фото: Getty Images

Остин также часто проводил время с известной семьей Кайи, в которую входят ее мама-супермодель Синди Кроуфорд и папа-бизнесмен Рэнди Гербер.

До этого юная модель и актриса долгое время встречалась с другим актером — звездой "Эйфории" и "Солтберна" Джейкобом Элорди.

Напомним, как родители Кайи Гербер относились к ее роману.

Также Фокус писал о дне рождения Остина Батлера в компании Кайи Гербер.