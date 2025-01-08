Кайя Гербер та Остін Батлер розійшлися через три роки стосунків, — ЗМІ

Про стосунки доньки Сінді Кроуфорд стало відомо наприкінці 2021 року. До цього Кайя зустрічалася з Джейкобом Елорді.

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23-річна американська модель Кайя Гербер і 33-річний актор Остін Батлер розійшлися через три роки стосунків. Про це пише TMZ.

Пара розірвала стосунки ближче до кінця 2024 року. Видання також зазначило, що зірки "Елвіса" не було на нещодавній відпустці родини Гербер у Мексиці.

Дует уперше викликав чутки про роман у грудні 2021 року, коли разом відвідав сеанс йоги в Лос-Анджелесі. Після того, як їх багато разів бачили разом, пара дебютувала на червоній доріжці на щорічній вечірці W Magazine Best Performances через три місяці, у березні 2022 року.

Кайя Гербер та Остін Гербер Фото: Getty Images

Того ж року в травні Гербер і Батлер разом відвідали Met Gala 2022. Вони пройшли по червоній доріжці окремо, але поцілувалися, коли піднялися на вершину сходів Метрополітен-музею.

Згодом закохані відвідали церемонію "Золотий глобус" та вечірку Vanity Fair "Оскар" після церемонії, де Остін Батлер був номінований на найкращу чоловічу роль.

Кайя Гербер та Остін Гербер Фото: Getty Images

Остін також проводив час із відомою родиною Кайї, до якої входять її мама-супермодель Сінді Кроуфорд і тато-бізнесмен Ренді Гербер.

До цього юна модель та акторка тривалий час зустрічалася з іншим актором — зіркою "Ейфорії" та "Солтберна" Джейкобом Елорді.

Нагадаємо, як батьки Кайї Гербер ставилися до її роману.

Також Фокус писав про день народження Остіна Батлера в компанії Кайї Гербер.