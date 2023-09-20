Как справиться со стрессом: 4 способа снизить уровень кортизола естественным путем

Длительный стресс негативно сказывается на вашем здоровье, как физическом, так и психоэмоциональном. Но, к счастью, существуют совершенно простые и безопасные способы повлиять на этот процесс.

Стресс также может вызывать головные боли, утомление, головокружение и потливость. Причиной этого может быть высокий уровень кортизола. Но что такое кортизол и как он связан со стрессом? "Кортизол — это гормон, вырабатываемый надпочечниками в ответ на стресс", — говорит доктор Кешава Р., объясняя: "Он готовит организм к реакции "бей или беги", что приводит к временному учащению сердцебиения и повышению кровяного давления, что является естественная реакция на кратковременный стресс". Об этом пишет Onlymyhealth.

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По словам эксперта, стресс может повысить частоту сердечных сокращений и кровяное давление, сузить кровеносные сосуды, вызвать воспаление в организме, вызвать образование тромбов и повредить внутреннюю оболочку артерий.

Поэтому, когда человек испытывает хронический стресс, в организме может вырабатываться чрезмерный уровень кортизола, который оказывает пагубное воздействие на различные системы организма. Длительный повышенный уровень кортизола может способствовать возникновению таких проблем со здоровьем, как высокое кровяное давление, увеличение веса, подавление иммунной функции и усиление воспаления.

Исследования показывают, что кортизол выполняет несколько функций в организме, например, "опосредует реакцию на стресс, регулирует обмен веществ, воспалительную реакцию и иммунную функцию".

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Известно, что он помогает обрабатывать страх, возбуждение и эмоциональные стимулы, чтобы определить наиболее эффективный способ борьбы со стрессорами. Это означает, что кортизол помогает организму подготовиться к реакции на стресс, повышая бдительность, энергию и концентрацию.

Кроме того, кортизол играет роль в регулировании обмена веществ, влияя на расщепление углеводов, белков и жиров для получения энергии. Он также обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают регулировать иммунный ответ. Он может подавлять иммунную систему, предотвращая ее чрезмерную активность, что важно для управления воспалением и предотвращения аутоиммунных реакций.

Однако важно отметить, что хронически повышенный уровень кортизола из-за продолжающегося стресса или определенных заболеваний может иметь неблагоприятные последствия для здоровья. Вот несколько способов, которые могут естественным образом снизить уровень кортизола.

Регулярные физические упражнения

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Физическая активность может помочь снизить уровень кортизола, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Psychoneuroendocrinology, в котором сделан вывод, что регулярные физические упражнения являются эффективной стратегией снижения уровня кортизола, которая не только помогает справиться со стрессом, но и улучшает сон. Поэтому занимайтесь такими видами активности, как быстрая ходьба, бег трусцой, йога или тай-чи, чтобы способствовать расслаблению и снижению стресса.

Отдавайте приоритет полноценному сну

Поддерживайте регулярный график сна и создайте успокаивающий распорядок дня перед сном: ограничьте экранное время и активности. Стремитесь к 7–9 часам качественного сна каждую ночь.

Придерживайтесь сбалансированного питания

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Придерживайтесь сбалансированной диеты с большим количеством фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков. Кроме того, доктор Кешава предостерегает от чрезмерного потребления кофеина и сахара.

Практикуйте техники релаксации

Такие методы, как упражнения на глубокое дыхание, медитация, прогрессивная мышечная релаксация и осознанность, могут помочь справиться со стрессом и снизить уровень кортизола. Это даже подтверждается исследованиями, опубликованными в журнале Frontiers in Psychology.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.