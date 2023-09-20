"Абьюз и насилие": Линда Евангелиста раскрыла детали несчастливого брака с Джеральдом Мари

Линда вышла замуж за главу Elite Model Management в 22 года. Все пять лет брака, по признанию модели, были абьюзивными.

Красота, богатство и всемирная слава – еще не гарантия счастливой личной жизни, что на собственном примере доказала одна из легендарных супермоделей Линда Евангелиста, рассказав свою историю в новом документальном сериале "Супермодели", который в настоящее время транслируется на Apple TV+, пишет The New York Post.

За пять лет брака с главой европейского подразделения Elite Models Джеральдом Мари красавица неоднократно подвергалась оскорблениям и насилию со стороны мужа.

"Я узнала, что, возможно, у меня были неправильные отношения. Легче сказать, чем сделать, разорвать оскорбительные отношения. Я понимаю эту концепцию, потому что я жила ею. Если бы речь шла только о том, чтобы сказать: "Я хочу развода, увидимся"… это не сработает", — объяснила Евангелиста.

Линда вышла замуж за Мари, когда ей было 22 года, а на момент развода девушке исполнилось 27.

"Он отпускал меня, пока получал все. Но я была в безопасности и получила свободу", – вспоминает Линда.

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Джеральд Мари Фото: Getty Images

Откровенно о своем браке она смогла поведать только после того, как в 2020 году несколько женщин заявили, что Мари подверг их сексуальному насилию в 1980-х и 1990-х годах.

"Благодаря силе всех этих женщин, выступивших вперед, да благословит их всех Бог, это придало мне смелости говорить сейчас. Во время моих отношений с Джеральдом Мари я ничего не знала об этих сексуальных обвинениях против него, поэтому я не могла помочь этим женщинам. Услышав их сейчас и основываясь на своем собственном опыте, я считаю, что они говорят правду. Это разбивает мне сердце, потому что эти раны, возможно, никогда не заживут, и я восхищаюсь их смелостью и силой после заявления", говорила Евангелиста The Guardian в 2020 году.

Бывшего агента также обвинили в том, что он использовал свое агентство для управления секс-клубом, а также давал моделям кокаин, чтобы они худели.

Адвокаты Мари раскритиковали обвинения в жестоком обращении, заявив, что он "никогда не совершал ни малейшего акта насилия":

"Жеральд Мари решительно возражает против клеветнических и ложных обвинений, выдвинутых против него. Он отказывается участвовать в этой нечестной полемике в СМИ".

В 2021 году дело против Мари было закрыто французской прокуратурой после истечения срока давности. Однако Евангелиста хочет, чтобы его привлекли к ответственности.

"Мне бы хотелось, чтобы справедливость восторжествовала. Мне бы хотелось, чтобы такие придурки дважды подумали и испугались, и мне бы хотелось, чтобы женщины знали, что они не одиноки".

Кроме Евангелисты, свои истории в сериале рассказывают Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон.

Ранее Фокус писал, что Джеральда Мари в изнасилованиях обвинили более 20 женщин.