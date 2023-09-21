Синди Кроуфорд дала редкий комментарий о браке с Ричардом Гиром

Американский актер стал первым официальным мужем модели, однако их брак просуществовал три года.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд дала редкие комментарии о бывшем муже Ричарде Гире, 74, в своем новом документальном сериале "Супермодели", который сейчас транслируется на Apple TV+. Об этом пишет Daily Mail.

"В начале отношений, когда ты молодая женщина, ты думаешь: "Ты любишь бейсбол?" Мне нравится бейсбол. Ты действительно любишь тибетский буддизм? Я могу быть в этом. Я попробую", — сказала культовая звезда подиумов, имея в виду религию американского актера.

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Ричард Гир и Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

Она добавила: "Вы готовы как бы формировать себя вокруг того, в кого вы влюблены".

Кроуфорд и Гир поженились в Лас-Вегасе в 1991, а через три года объявили о разводе. На момент знакомства с актером супермодели было 22 года.

"Он был старше, поэтому я просто была в другом кругу и больше не делала тех же модных вещей", — призналась Синди в документальном фильме, в котором также снимаются Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста.

Ричард Гир и Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

Впоследствии Кроуфорд вышла замуж за Рэнди Гербера, с которым состоит в браке до сих пор и воспитывает двоих детей — Кайю и Пресли.

Ричард Гир и Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

Тем временем Ричард Гир в 2018 году женился на испанской публицистке Алехандре Сильве, от которой воспитывает двух сыновей. А второй женой актера стала модель Кэри Ловелл. Она родила Гиру первенца.

Ранее Фокус писал об особой диете 57-летней Синди Кроуфорд.