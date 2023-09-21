Стилист назвала три главных тренда, которых следует избегать осенью 2023 года

Эксперт в области моды Мелисса Риверс назвала три ключевые тенденции, которых следует избегать этой осенью.

Многие трендсететеры и просто люди, небезразличные к моде, в новом сезоне захотят обновить одежду и аксессуары. Бренды поощряют поведение потребителей, когда они называют одну тенденцию за другой. Фэшин-эксперт, Мелисса Риверс считает, что далеко не всех этих тенденций следует придерживаться, сообщает Newsweek.

По ее мнению, есть три ключевых аспекта, которых следует избегать этой осенью.

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Высокие цены на одежду

Хотя Риверс обладает завидным банковским счетом, она не из тех людей, кто тратит свои деньги на последние дорогие модные новинки. Актриса считает, что важно покупать вещи, которые действительно нравятся людям, а не выкладывали большие суммы только для того, чтобы не отставать от приобретения последней модной пары обуви или сумочки. По мнению Риверс, "завышенные цены" на некоторые предметы и линии в индустрии моды просто не стоят внимания и не приравниваются к лестному внешнему виду.

"Самая худшая тенденция сейчас, безусловно, — это абсурдное завышение цен, которое мы сейчас наблюдаем в моде. Это абсолютно нелепо и непомерно дорого", — сказал Риверс.

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Слишком мешковатые джинсы

Следующими в ее списке тенденций, которых следует избегать этой осенью, являются слишком мешковатые джинсы. Плотность и длина наших джинсов менялись за последние 50 лет, если не сказать больше. Сейчас сложно понять, каких стилей на самом деле стоит придерживаться.

Риверс утверждает, что большинство фасонов могут выглядеть эффектно при правильном размере, за исключением слишком мешковатых вариантов. Для модного эксперта эти широкие брюки удлиненной формы — явная запретная зона в этом сезоне.

"Может быть, это потому, что я маленького роста, но мне кажется, что просто невозможно добиться правильных пропорций в слишком мешковатых джинсах. Если у тебя рост 10 футов и вес 12 фунтов, да, конечно, это выглядит хорошо. В остальном это мимо", — сказала она.

Микро-мини-юбки

Микро-мини-юбки впервые ворвались на модную сцену в 1960-х годах, когда Мэри Куант и Андре Курреж представили микро-мини-дизайн на тему космической эпохи в Лондоне и Париже. В то время как мини-юбки хвалят за отказ от ханжества и называют символом современности, Риверс утверждает, что, несмотря на их милый внешний вид и исторический статус, этой осенью микро-мини-юбок следует полностью избегать, потому что "никто не хочет знать, какое нижнее белье вы носите".

Она объяснила так: "Избегайте микро-мини-юбок. Как бы мило это ни выглядело. По крайней мере, должны иметь возможность наклониться, чтобы никто не знал, какую марку нижнего белья вы носите".

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