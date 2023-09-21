Тори Спеллинг поделилась редкими архивными фото, где позирует со своей матерью

Своим поздравлением Тори дала понять всем, что у нее сохранились теплые чувства к матери. Ранее СМИ много писали о том, что между ними пробежала черная кошка.

50-летняя американская актриса и продюсер Тори Спеллинг, больше всего известная зрителям ролью Донны Мартин в молодежном телесериале "Беверли-Хиллз, 90210", поздравила свою мать Кэнди с ее 78-летием, поделившись архивными снимками в Instagram.

В карусели – снимки, где Тори еще совсем маленькая, а ее мать – молодая и красивая. Актриса показала, как они вместе играли, читали книги, снимались для глянцевых журналов, а позже Кэнди позирует уже в статусе бабушки, держа в руках ребенка своей дочери.

Фото: Tori Spelling

"С Днем Рождения, мамочка! Я тебя люблю. Благодарна быть твоей дочерью. Некоторые из моих самых счастливых воспоминаний связаны с тем, как мы с тобой так сильно смеялись, что мы были счастливы, неудержимо смеясь до слез… Обычно также это включает в себя праздники щекотки и драки за еду (может быть, за мороженое ). Я никогда не воспринимаю как нечто само собой разумеющееся прекрасную жизнь, в которой ты вырастила меня и Рэнда с папой. И я, такой стойкий и сильный человек, во многом обязана тебе. В нашей семье есть сильные женщины. Я передаю это дальше. Любила и до сих пор люблю смотреть с тобой в постели фильмы ужасов. Всегда", – говорится в подписи к снимкам.

Своим постом Тори, среди прочего, показала, что в ее отношениях нет того разлада о котором так много писали СМИ.

В прошлом месяце бывший муж Тори, Чарли Шаниан, поделился личным взглядом на прежнюю вражду актрисы с мамой, от которой она жила отдельно с тех пор, как ее отец, Аарон Спеллинг, умер в июне 2006 года.

Сценарист заявил, что разлад матери и дочери углубился, когда покойный кино- и телепродюсер назвал жену единственной наследницей своего состояния в 600 миллионов долларов. Решение отца довело Тори до слез. Причем, говорит Шаниан, дело было не в деньгах, а в том, что отец все структурировал таким образом, выделив главных и второстепенных людей в своей жизни.

Он также утверждал, что Кэнди создала трастовые фонды для двух своих взрослых детей, которые, по его словам, они "все равно получат… когда-нибудь".

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Тори Спеллинг с бывшим мужем и детьми

В прошлом месяце стало известно, что Тори и ее пятеро детей, старшему из которых 16 лет, а младшему шесть – жили в фургоне на территории кемпинга. На Кэнди Спеллинг посыпались критика и осуждение за то, что она якобы игнорировала жилищный "кризис" и финансовые проблемы своей дочери. Она даже была вынуждена отключить комментарии в соцсети.

Тогда инсайдер говорил, что мать Тори нашла жилье для дочери, однако та отказалась от помощи.

По информации таблоидов, Тори испытывает трудности с деньгами после разрыва с бывшим мужем Дином Макдермоттом, который объявил о расставании в июне после 17 лет брака. До того как переехать в фургон, Спеллинг с детьми жила в мотеле, платя 100 долларов за ночь.

Отметим, что дом на колесах резко контрастирует с особняком в стиле французского замка за 165 миллионов долларов, получившим название The Manor, в котором она выросла со своим отцом, телемагнатом Аароном Спеллингом.

Ранее Фокус писал, что Тори попала в больницу с неизвестным диагнозом.