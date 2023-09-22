Как сжигать больше калорий при беге и ходьбе: 3 совета от фитнес-тренера

Бег и ходьба — две самые доступные и эффективные формы физической активности, которые играют важную роль в похудении и положительно влияют на ваше здоровье.

Эти занятия не только эффективны для сжигания калорий, но также оказывают глубокое влияние на улучшение сердечно-сосудистой системы, мышечного тонуса и психического благополучия. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым бегуном или предпочитаете быструю ходьбу, и то, и другое может внести значительный вклад в вашу борьбу с лишним весом. Об этом пишет She Finds.

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Сертифицированный персональный тренер Ти Джей Ментус рассказал о трех простых шагах, которые вы можете сделать, чтобы сжигать больше калорий во время прогулок и пробежек. Ментус посоветовал двигаться в более быстром темпе, добавляя наклоны.

Двигайтесь быстрее

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Увеличение темпа во время ходьбы или бега может значительно повысить количество сжигаемых калорий. Когда вы двигаетесь быстрее, вашему организму требуется больше энергии для поддержки возросших усилий, что приводит к более высокому расходу калорий. В случае бега интенсивность и влияние на сжигание калорий более выражены на высоких скоростях. Эта связь между скоростью и сжиганием калорий важна для контроля веса, поскольку позволяет вам получить максимальную пользу от тренировок.

"Это самый простой способ увеличить сжигание калорий. Сжигание калорий связано с частотой пульса. Чем выше частота пульса, тем больше калорий сжигается за минуту тренировки. Часто, когда кто-то не сжигает столько калорий, сколько хотелось бы, от кардио, то только потому, что они недостаточно нагружают себя, и их тела привыкли к одному и тому же комфортному темпу", — говорит Ментус.

Добавьте утяжеление

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Добавьте жилет утяжелитель в ваши ежедневные пробежки или прогулки, так как это может сильно изменить результат в плане сжигания калорий и улучшения физической формы. Дополнительное сопротивление жилета заставляет ваше тело работать усерднее, задействуя больше мышц и повышая общую интенсивность тренировки. Это, в свою очередь, увеличивает частоту сердечных сокращений и расход калорий, делая тренировку более эффективной.

"Даже всего лишь 5–10 фунтов могут действительно бросить вызов телу без необходимости двигаться быстрее или преодолевать большее расстояние. Дополнительный вес заставляет нижнюю часть тела работать немного тяжелее, чтобы продвинуть тело вперед, а также заставляет туловище удерживать себя в вертикальном положении", — заявляет Ментус.

Ищите горку

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Ищите холмистую местность или используйте функции наклона на беговой дорожке, так как это позволяет увеличить сжигание калорий, как во время ходьбы, так и во время бега. Когда вы работаете против силы тяжести, поднимаясь по склону, ваши мышцы задействуются более интенсивно, увеличивая общий расход калорий. Независимо от того, предпочитаете ли вы пробежку на свежем воздухе или беговую дорожку, движение в гору — это эффективный способ активизировать прогулки или пробежки и ускорить сжигание калорий.

"Может быть довольно сложно даже бегать трусцой, не говоря уже о том, чтобы подняться по крутому склону. Если рядом с вами холмистая местность, я бы посоветовал время от времени бегать там, чтобы бросить себе вызов. Вы можете получить то же самое на беговой дорожке, чередуя бег или ходьбу по наклону, а затем возвращаясь к ровному уровню", — рекомендует Ментус.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту