Топ-5 простых упражнений на пресс, которые помогут убрать дряблость живота

Дряблый живот – проблема, с которой сталкиваются многие женщины после 30 лет, поэтому вы не одиноки. Многие люди борются с медленным накоплением жира в области живота, но это можно исправить с помощью простых упражнений.

Related video

Хотя борьба с жиром в этой области может быть сложной задачей, избавиться от жира на животе вполне возможно за счет сочетания здорового питания для поддержания дефицита калорий и правильных упражнений на пресс, которые воздействуют на все мышцы корпуса. Существуют быстрые и легкие упражнения на пресс, помогающие убрать дряблость живота. Об этом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

В отличие от обычных тренировок в стиле "сотни приседаний", эффективные упражнения на пресс требуют воздействия на корпус с разных углов, чтобы убедиться, что каждая мышца прорабатывается. Ниже приведены пять быстрых и простых упражнений на пресс, которые помогут растопить жир на животе. Выполняйте каждое упражнение по 30 секунд, отдыхайте 15 секунд, затем переходите к следующему упражнению. Старайтесь повторять упражнения по три подхода, не реже двух раз в неделю.

Велосипед

Фото: Freepik

Велосипед — это фантастический способ проработать не только прямые, но и косые мышцы живота, что дает вам полноценную тренировку брюшного пресса. Это динамичное движение требует координации и стабильности, гарантируя, что вы проработаете мышцы, а также укрепите стабильность корпуса.

В этом упражнении прорабатываются прямые и косые мышцы живота. Чтобы выполнить скручивание на велосипеде, лягте на спину, заведите руки за голову и разведите локти. Поднимите ноги и согните колени под углом 90 градусов. Поверните верхнюю часть тела, поднеся левый локоть к правому колену и выпрямляя левую ногу. Поменяйте сторону, поднеся правый локоть к левому колену. Повторите в течение 30 секунд

Планка

Фото: Freepik

Планка укрепляет глубокие мышцы кора, обеспечивая фундаментальную поддержку позвоночника, что может помочь улучшить осанку и снизить риск проблем со спиной. Это упражнение помогает проработать прямые, косые и поперечные мышцы живота.

Чтобы выполнить планку, начните с позиции планки на предплечьях, положив локти под плечи и вытянув ноги прямо. Держите тело на прямой линии от головы до пяток. Напрягите корпус, следя за тем, чтобы поясница не провисала. Удерживайте это положение, сохраняя напряжение во всем теле. Удерживайте на протяжении 30 секунд, затем постепенно можете увеличивать время.

Боковая планка

Боковые планки имеют решающее значение для развития стабильности боковых мышц корпуса и обеспечения сбалансированной силы. В этом упражнении прорабатываются косые мышцы живота, поперечная мышца живота и квадратная мышца поясницы.

Чтобы выполнить боковую планку, лягте на левый бок, обопритесь на левый локоть, положив локоть под плечо. Поставьте ноги друг на друга и оторвите бедра от земли. Сохраняйте прямую линию от головы до пяток. Удерживайте это положение, задействуя корпус и косые мышцы живота. Удерживайте заданное время, затем поменяйте сторону.

Скручивания

Фото: Freepik

Скручивания помогают улучшить вращательную силу и мощность корпуса, что жизненно важно для спортивных движений и повседневной деятельности. В этом упражнении прорабатываются косые и прямые мышцы живота.

Чтобы выполнить скручивание, сядьте на землю, слегка откинувшись назад, согнув колени и поставив ступни на пол. Держите груз или предмет обеими руками перед собой. Поверните туловище влево, перенося вес рядом с собой. Вернитесь в центр, затем поверните направо. Повторите в течение 30 секунд.

Альпинист

Это упражнение нацелено на прямые мышцы живота, косые мышцы живота и сгибатели бедра.

Чтобы выполнить упражнение "альпинист", начните с положения планки для отжиманий, положив руки под плечи. Задействуйте корпус и сохраняйте нейтральное положение позвоночника. Подтяните левое колено к груди, не позволяя ему коснуться земли. Быстро переключитесь, подведя правое колено к груди. Повторите в течение 30 секунд, постепенно увеличивая темп.

Напомним, ученые доказали, что ходьба по лестнице поможет привести тело в форму и жить дольше.

Ранее Фокус писал о том, какие упражнения сжигают больше всего калорий и помогают худеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.