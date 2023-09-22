Большое возвращение: вышел трейлер фильма "В огне" с Эмбер Херд в главной роли (видео)

Премьера картины в кинотеатрах, на цифровых платформах и платформах по запросу запланирована на 13 октября этого года.

37-летняя американская актриса Эмбер Херд, которой многие пророчили крах карьеры после скандальных судебных разборок с бывшим мужем Джонни Деппом, триумфально возвращается на экраны в новом триллере Конора Аллина "В огне", трейлер которого представила студия Saban Films.

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Херд сыграла врача-психиатра Грейс Бернэм из Нью-Йорка, которая в 1890-х годах отправляется на отдаленную плантацию в Колумбии, чтобы ухаживать за мальчиком, обладающим невероятными способностями. Она начинает лечить ребенка, но при этом разжигает войну науки и религии с местным священником, который считает, что мальчик одержим дьяволом и является причиной всех бед деревни.

"Эти люди напуганы. И им нужно кого-то обвинить в этом страхе. И это ты", — говорит Бернэм мальчику, которого играет Лоренцо Макговерн Зайни.

Херд осталась в восторге от работы над картиной.

"Этот фильм представляет собой размышление о почти сверхъестественной силе любви, рассказанной волевой и независимой женщиной на рубеже 20-го века. Для меня большая честь быть частью этого любимого труда и быть лидером в видении Конора Аллина. Мне повезло, что меня окружает такой потрясающий актерский состав. Они такие же преданные своему делу и волшебные, как и персонажи, которых они играют"", – говорила Эмбер еще перед забастовкой SAG-AFTRA.

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Съемки фильма закончились в марте 2022 года, а в июне Херд проиграла суд по иску Деппа о клевете. Аллин снял "В огне" по сценарию, который он написал в соавторстве с Паскалем Борно и Сильвио Муральей.

Премьера триллера запланирована на 13 октября.

Эмбер Херд также вернулась к своей роли Меры во второй части "Аквамена", премьеру которого из-за забастовки в Голливуде перенесли с 3 ноября 2023 года на 15 марта 2024-го.

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