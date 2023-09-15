Эмбер Херд не разрешала Илону Маску публиковать ее личное фото

Актриса переодевалась в персонажа популярной видеоигры во время отношений с предпринимателем.

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37-летняя американская актриса Эмбер Херд не позволяла своему бывшему бойфренду, 52-летнему американскому миллиардеру Илону Маску обнародовать ее фотографию в косплее. Об этом пишет Page Six.

Источник, знакомый со знаменитостями, сообщил, что звезда экрана "не давала разрешения Илону использовать фотографию", которая должна была быть "частной".

Генеральный директор Tesla и SpaceX накануне опубликовал в Х (Twitter) соответствующее изображение — на котором Херд была одета, как персонаж видеоигры Мерси из "Overwatch".

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Эмбер Херд Фото: Twitter Elon Musk

Сообщается, что экс-супруга Джонни Деппа чувствовала себя особенно оскорбленной этим шагом, учитывая то, что "Илон несколько раз просил ее поговорить с Уолтером" (биограф предпринимателя Уолтер Айзексон, — ред.) для книги, что "она сделала ... из уважения к Илону".

В труде "Илон Маск" Айзексон описал, как звезда "Аквамена" решила надеть соответствующий костюм после того, как ее бойфренд сказал, что она похожа на персонажа популярной видеоигры.

"Она потратила два месяца на разработку и заказ костюма с головы до пят, чтобы она могла сыграть для него роль", — отмечает биограф Маска.

Фото: Скріншот

Маск опубликовал фотографию своей бывшей возлюбленной в костюме и объяснил: "Она действительно оделась как Мерси. Это было непревзойденно".

На фото, которое, судя по всему, было сделано на мобильный телефон в чьем-то доме, Эмбер была изображена в латексном боди с похожими на ангельские крылья и золотым нимбом.

Отношения экс-пары начались еще в 2012 году после съемок в картине "Мачете убивает", однако впоследствии они разошлись. Лишь в 2016 году во время развода актрисы с Джонни Деппом они снова возобновили связь. Окончательно Маск и Херд разошлись в 2017-м.

Напомним, бывшая девушка Илона Маска Граймс рассказала о странном поступке миллиардера.

Также Фокус писал о том, что близкие Илона Маска ненавидят Эмбер Херд после их романа.