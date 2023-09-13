Родственники и друзья Илона Маска возненавидели Эмбер Херд: в чем причина

По словам автора книги "Илон Маск" Уолтера Айзексона, актриса сеяла вокруг себя хаос, а их отношения с Маском напоминали "темный водоворот".

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Журналист и писатель Уолтер Айзексон, выпустивший книгу "Илон Маск" о жизни самого эксцентричного гения современности, рассказал миру не только о третьем ребенке миллиардера и канадской певицы Граймс, но и поделился подробностями недолгих отношений основателя Tesla и голливудской актрисы Эмбер Херд, пишет Daily Mail.

Согласно обнародованной автором информации, друзья и родственники Маска на дух не переносили блондинку. Ее даже сравнивали с Джокером из "Бетмэна", которая "преуспевает в дестабилизации всего и сеет хаос".

В биографии роман Илона и Эмбер описывается как "темный водоворот", который был самым болезненным из отношений миллиардера.

Книга "Илон Маск" уже стала бестселлером

Семья Илона Маска презирала Эмбер Херд, потому что считала ее "токсичной" и "кошмаром". Брат Маска Кимбал и друзья предпринимателя "страстно" ненавидели звезду "Аквамена", потому что она привнесла много драмы в его жизнь за время их годичных отношений.

Айзексон пишет о том, что 52-летний Илон, у которого 10 детей от трех разных женщин, не создан для домашнего спокойствия.

"Большинство его отношений связаны с психологическим хаосом. Самый мучительный из них был с актрисой Эмбер Херд, которая втянула его в темный водоворот, длившийся больше года и вызывавший глубокую боль. Она сохраняется и по сей день. Это было жестоко", — пишет автор.

Роман актрисы и инженера начался после того, как она снялась в фильме "Мачете убивает" в 2012 году, где Маск согласился стать консультантом. В картине речь шла об изобретателе, который хочет создать общество на орбитальной космической станции. В один из дней Илон взял Эмбер покататься на Tesla, и Херд решила, что он "выглядит привлекательно для инженера-ракетчика".

Их следующая встреча состоялась на Met Gala в Нью-Йорке в мае 2016 года. Тогда Херд собиралась развестись с Деппом и обнаружила, что Маск был для нее "глотком свежего воздуха".

Несколько недель спустя Маск приехал навестить Херд в Майами, когда актриса там работала. Он доставил ее на мыс Канаверал, где был запланирован запуск Falcon 9. Звезда считала это свидание самым интересным из всех, что у нее были.

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Эмбер Херд и Илон Маск

На день рождения Маска в июне того же года Эмбер неожиданно посетила его завод Tesla в Калифорнии, прилетев со съемок в Италии.

В 2017 году Маск навестил ее в Австралию, где актриса снималась в "Аквамене". Илон сказал ей, что она напоминает ему Мерси, его любимого персонажа из видеоигры Overwatch.

Согласно книге, Херд потратила два месяца на разработку костюма персонажа, чтобы "разыграть для него ролевую игру".

Эмбер Херд в костюме Мерси Фото: Twitter

"Однако ее игривость сопровождалась суматохой, которая привлекала Маска. Его брат и друзья ненавидели ее так страстно, что их отвращение к Жюстин (первой жене Маска) померкло. "Она была такой токсичной", — говорит Кимбал. "Кошмар"", – следует из биографии.

В июле 2017-го они расстались, однако затем сошлись снова, проведя вместе еще пять "бурных" месяцев. Лето 2017 года и осень 2018 года стали "самым адским периодом в жизни бизнесмена", говорит Айзексон о Маске.

Ранее Фокус писал, что Илон Маск не стал поддерживать Эмбер Херд во время ее судебного процесса с Джонни Деппом. Когда он купил Twitter, актриса удалила свой аккаунт.