Ранее бизнесмен встречался с бывшей супругой Деппа.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американский предприниматель и самый богатый человек мира Илон Маск впервые прокомментировал судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Об этом пишет New York Post.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Бизнесмен не стал защищать кого-то, а занял позицию нейтралитета.

"Я надеюсь, что они двое пойдут дальше. В своих лучших проявлениях каждый из них невероятный", — отметил Илон Маск в Twitter (соцсети, которые он недавно приобрел) в ответ ученому-исследователю Массачусетского технологического института Лексу Фридману.

[ + – ] Илон Маск прокомментировал судебный процесс Джонни Деппа и Эмбер Херд

Ответ Маска был на слова ученого относительно выводов из судебного процесса звездных супругов:

"Мои выводы из суда Джонни Деппа против Эмбер Херд:

1. Слава – это адский наркотик (для некоторых).

2. Психиатры и юристы имеют разный уровень квалификации.

3. Человек способен лгать миллионам людей.

4. Любовь может быть беспорядочной.

5. Мега пинта вина".

Это единственный публичный комментарий генерального директора Tesla Илона Маска по поводу судебного процесса голливудского актера Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд, с которой предприниматель в свое время встречался. Ведь после расставания с Деппом актриса закрутила роман с Илоном Маском.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты с 2015 по 2017 Фото: Getty Images

Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты менее двух лет, однако несколько лет не могут решить, как возместить материальный ущерб, нанесенный карьерам друг друга. После скандала с разводом и якобы домашним насилием со стороны Деппа актер потерял ряд контрактов на сотрудничество. Ущерб от скандала Джонни Депп оценил в 50 млн долларов. Тем временем Эмбер Херд требует у бывшего супруга сумму в два раза больше.

Илон Маск как бывший любовник Эмбер Херд и актер Джеймс Франко должны были выступить в зале суда, однако впоследствии стало известно, что известные люди не будут свидетельствовать против актрисы.

Напомним, 36-летняя Эмбер Херд жалуется, что поклонники ее бывшего возлюбленного угрожают ей и ее маленькой дочери.

Также Фокус писал о выступлении во время судебного процесса бывшей девушки Джонни Деппа, британской супермодели 90-х Кейт Мосс. Знаменитость прокомментировала слух, будто актер столкнул ее с лестницы.