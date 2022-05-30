Раніше бізнесмен зустрічався з колишньою дружиною Деппа.

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Американський підприємець та найбагатша людина світу Ілон Маск уперше прокоментував судовий процес між Джонні Деппом та Ембер Герд. Про це пише New York Post.

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Бізнесмен не став захищати когось, а посів позицію нейтралітету.

"Я сподіваюся, що вони двоє підуть далі. У своїх найкращих проявах кожен з них неймовірний", — зазначив Ілон Маск у Twitter (соцмережі, які він нещодавно придбав) у відповідь ученому-досліднику Массачусетського технологічного інституту Лексу Фрідману.

[ + – ] Ілон Маск прокоментував судовий процес Джонні Деппа та Ембер Герд

Відповідь Маска була на слова вченого щодо висновків із судового процесу зіркового подружжя:

"Мої висновки із суду Джонні Деппа проти Ембер Герд:

1. Слава — це пекельний наркотик (для деяких).

2. Психіатри та юристи мають дуже різний рівень кваліфікації.

3. Людина здатна брехати мільйонам людей.

4. Кохання може бути безладним.

5. Мега пінта вина".

Це єдиний публічний коментар генерального директора Tesla Ілона Маска щодо судового процесу голлівудського актора Джонні Деппа та його колишньої дружини Ембер Герд, з якою підприємець свого часу зустрічався. Адже після розставання з Деппом акторка закрутила роман з Ілоном Маском

[ + – ] Джонні Депп та Ембер Герд були одружені з 2015 по 2017 роки Фото: Getty Images

Джонні Депп та Ембер Герд були одружені менш як два роки, проте кілька років не можуть вирішити, як відшкодувати матеріальні збитки, завдані кар'єрам одне одного. Адже після скандалу з розлученням та нібито домашнім насильством з боку Деппа актор втратив низку контрактів на співпрацю. Збитки від скандалу Джонні Депп оцінив у 50 млн доларів. Тим часом Ембер Герд вимагає в колишнього чоловіка суму у два рази більшу.

Ілон Маск як колишній коханець Ембер Герд та актор Джеймс Франко мали виступити в залі суду, проте згодом стало відомо, що відомі люди не свідчитимуть проти Ембер Герд.

Нагадаємо, 36-річна Ембер Герд скаржиться, що шанувальники її колишнього коханого погрожують їй та її маленькій доньці.

Також Фокус писав про виступ під час судового процесу колишньої дівчини Джонні Деппа, британської супермоделі 90-х Кейт Мосс. Знаменитість прокоментувала чутку, ніби актор скинув її зі сходів.