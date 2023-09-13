Родичі та друзі Ілона Маска зненавиділи Ембер Герд: у чому причина
За словами автора книги "Ілон Маск" Волтера Айзексона, актриса сіяла навколо себе хаос, а їхні стосунки з Маском нагадували "темний вир".
Журналіст і письменник Волтер Айзексон, який випустив книжку "Ілон Маск" про життя найексцентричнішого генія сучасності, розповів світові не тільки про третю дитину мільярдера й канадської співачки Граймс, а й поділився подробицями недовгих стосунків засновника Tesla та голлівудської актриси Ембер Герд, пише Daily Mail.
Згідно з оприлюдненою автором інформацією, друзі та родичі Маска на дух не переносили блондинку. Її навіть порівнювали з Джокером із "Бетмена", яка "досягає успіху в дестабілізації всього і сіє хаос".
У біографії роман Ілона та Ембер описується як "темний вир", що був найболючішим зі стосунків мільярдера.
Сім'я Ілона Маска зневажала Ембер Герд, бо вважала її "токсичною" і "кошмаром". Брат Маска Кімбал і друзі підприємця "пристрасно" ненавиділи зірку "Аквамена", тому що вона привнесла багато драми в його життя за час їхніх річних стосунків.
Айзексон пише про те, що 52-річний Ілон, у якого 10 дітей від трьох різних жінок, не створений для домашнього спокою.
"Більшість його стосунків пов'язані з психологічним хаосом. Найболючіший з них був з актрисою Ембер Герд, яка втягнула його в темний вир, що тривав понад рік і викликав глибокий біль. Він зберігається і донині. Це було жорстоко", — пише автор.
Роман акторки та інженера почався після того, як вона знялася у фільмі "Мачете вбиває" у 2012 році, де Маск погодився стати консультантом. У картині йшлося про винахідника, який хоче створити суспільство на орбітальній космічній станції. В один із днів Ілон взяв Ембер покататися на Tesla, і Херд вирішила, що він "має привабливий вигляд для інженера-ракетника".
Їхня наступна зустріч відбулася на Met Gala в Нью-Йорку в травні 2016 року. Тоді Герд збиралася розлучитися з Деппом і виявила, що Маск був для неї "ковтком свіжого повітря".
Кілька тижнів потому Маск приїхав провідати Герд у Маямі, коли актриса там працювала. Він доставив її на мис Канаверал, де був запланований запуск Falcon 9. Зірка вважала це побачення найцікавішим з усіх, що в неї були.
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На день народження Маска в червні того ж року Ембер несподівано відвідала його завод Tesla в Каліфорнії, прилетівши зі зйомок в Італії.
У 2017 році Маск відвідав її в Австралії, де актриса знімалася в "Аквамені". Ілон сказав їй, що вона нагадує йому Мерсі, його улюбленого персонажа з відеогри Overwatch.
Згідно з книгою, Герд витратила два місяці на розробку костюма персонажа, щоб "розіграти для нього рольову гру".
"Однак її грайливість супроводжувалася метушнею, яка приваблювала Маска. Його брат і друзі ненавиділи її так пристрасно, що їхня відраза до Жюстін (першої дружини Маска) зблякла. "Вона була такою токсичною", — каже Кімбал. "Кошмар"", — випливає з біографії.
У липні 2017-го вони розлучилися, проте потім зійшлися знову, провівши разом ще п'ять "бурхливих" місяців. Літо 2017 року і осінь 2018 року стали "найпекельнішим періодом у житті бізнесмена", говорить Айзексон про Маска.
Раніше Фокус писав, що Ілон Маск не став підтримувати Ембер Герд під час її судового процесу з Джонні Деппом. Коли він купив Twitter, актриса видалила свій акаунт.