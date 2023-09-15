Ембер Герд не дозволяла Ілону Маску публікувати її приватне фото

Акторка переодягалася в персонажа популярної відеогри під час стосунків з підприємцем.

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37-річна американська акторка Ембер Герд не дозволяла своєму колишньому бойфренду, 52-річному американському мільярдеру Ілону Маску оприлюднювати її фотографію в косплеї. Про це пише Page Six.

Джерело, знайоме зі знаменитостями, повідомило, що зірка екрану "не давала дозволу Ілону використовувати фотографію", яка мала бути "приватною".

Генеральний директор Tesla та SpaceX напередодні опублікував у Х (Twitter) відповідне зображення — на якому Герд була одягнена, як персонаж відеоігри Мерсі з "Overwatch".

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Ембер Герд Фото: Twitter Elon Musk

Повідомляється, що ексдружина Джонні Деппа почувалася особливо зневаженою цим кроком, враховуючи те, що "Ілон кілька разів просив її поговорити з Волтером"(біограф підприємця Волтер Айзексон, — ред.) для книги, що "вона зробила … з поваги до Ілона".

У праці "Ілон Маск" Айзексон описав, як зірка "Аквамена" вирішила одягнути відповідний костюм після того, як її бойфренд сказав, що вона схожа на персонажа популярної відеогри.

"Вона витратила два місяці на розробку та замовлення костюма з голови до п’ят, щоб вона могла зіграти для нього роль", — зазначає біограф Маска.

Фото: Скриншот

Маск опублікував фотографію своєї колишньої коханої в костюмі і пояснив: "Вона дійсно одяглася як Мерсі. Це було неперевершено".

На фото, яке, судячи з усього, було зроблено на мобільний телефон у чиємусь домі, Ембер була зображена в латексному боді зі схожими на ангельські крила та золотим німбом.

Стосунки експари почався ще у 2012 році після зйомок у картині "Мачете вбиває", проте згодом вони розійшлися. Лише у 2016 році під час розлучення акторки з Джонні Деппом вони знову відновили звʼязок. Остаточно Маск та Герд розійшлися у 2017-му.

Нагадаємо, колишня дівчина Ілона Маска Граймс розповіла про дивний вчинок мільядера.

Також Фокус писав про те, що близькі Ілона Маска ненавидять Ембер Герд після їхнього роману.