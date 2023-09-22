Анджелина Джоли продемонстрировала стильный плащ на осень 2023 (фото)
Голливудскую знаменитость заметили в аэропорту с дочерью Вивьен.
48-летняя американская актриса Анджелина Джоли была замечена с 15-летней дочерью Вивьен во время посадки в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке в четверг, 21 сентября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.
В последнее время голливудская звезда проводит больше времени с Вивьен, поскольку наследница Джоли и Брэда Питта сейчас работает на свою маму как ее ассистент в бродвейском мюзикле.
Джоли выбрала для появления на публике бежевый плащ с поясом поверх светло-серого топа и слаксов. На ее ногах были блестящие бежевые туфли. Волосы экс-супруга Брэда Питта собрала в пучок и добавила к образу массивные солнцезащитные очки.
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Ее дочь была одета в синий свитшот и черные спортивные штаны с темно-синими кроссовками Converse. Вивьен была в черной защитной маске и с темной сумкой и рюкзаком.
Вивьен — одна из шести детей от союза Анджелины Джоли с ее бывшим возлюбленным Брэдом Питтом, с которым она развелась в 2016 году после двух лет брака и десятилетия отношений.
Они также являются родителями 22-летнего Мэддокса, 19-летнего Пакса, 18-летней Захары, 17-летней Шайло и брата-близнеца Вивьен Нокса. Они до сих пор борются за опеку над несовершеннолетними детьми.
Напомним, голливудская актриса решила устроить 15-летнюю Вивьен на работу.
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