Дженнифер Гарнер заметили на прогулке с дочкой от Бена Аффлека (фото)

Бывшие звездные супруги воспитывают троих общих детей, поэтому поддерживают хорошие отношения, несмотря на развод.

51-летнюю американскую актрису Дженнифер Гарнер заметили на прогулке с дочерью от Бена Аффлека, 51. Об этом пишет Page Six.

Бывшая жена звезды "Бэтмена" была замечена со своей 14-летней дочерью Серафиной Аффлек в Лос-Анджелесе.

Гарнер широко улыбнулась, выходя из Brentwood Country Mart, одетая в черную толстовку с круглым вырезом и леггинсы в тон.

Свой сентябрьский образ многодетная мама завершила синими кроссовками Nike.

Серафина, которую Гарнер воспитывает с бывшим мужем Беном Аффлеком, была в красном бомбере, зеленой футболке с рисунком "Fenway", шортах оттенка хаки и ярко-синих носках.

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Дженнифер Гарнер с дочерью

Судя по всему, она несла с собой перекус, купленный во время прогулки по магазинам.

Гарнер и Аффлек развелись в 2018 году. От их союза подрастают трое детей — Вайолет, Серафина и Сэмюэль.

Сейчас актер женат на Дженнифер Лопес, а его бывшая жена обручилась с бизнесменом Джоном Миллером.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Гарнер заметили без макияжа во время прогулки.

Также Фокус писал о помолвке Дженнифер Гарнер и Джона Миллера.