Зейн Малик показал редкие снимки с дочкой (фото)

Музыкант поздравил с трехлетием свою наследницу от Джиджи Хадид.

30-летний британский певец Зейн Малик поздравил дочь Хай с третьим днем рождения. Фото с наследницей и слова пожеланий музыкант оставил в своем Instagram с более 50 млн подписчиков.

"С днем рождения, мое все, ты самая удивительная душа, которую я когда-либо знал. Каждый день, который я провожу с тобой, — это благословение, которое я не могу передать словами. Уже 3! Куда прошло то время? Моя прекрасная маленькая девочка, я не мог бы жить без тебя, спасибо тебе за всю любовь, которую ты приносишь в мою жизнь", — обратился к имениннице звездный отец.

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Зейн Малик с дочерью Хай

На снимках Малик кормит свою наследницу и показал ее праздничные торты, в частности, с героями мультфильма "Ледяное сердце".

Трехлетняя Хай — дочь певца и американской супермодели Джиджи Хадид. Звездная пара разошлась осенью 2021 года, однако продолжает поддерживать отношения ради общего ребенка.

Зейн Малик и Джиджи Хадид Фото: Instagram gigihadid

Напомним, Зейн Малик дал редкий комментарий о конфликте с мамой Джиджи Хадид.

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