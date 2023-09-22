Еда против старения. Ученые назвали 12 продуктов с антивозрастными свойствами

Долгая жизнь зависит не только от генетики, но и от образа жизни и рациона питания. Эти 12 продуктов замедляют старение и позволяют прожить долгую и здоровую жизнь.

Некоторые из лучших лайфхаков против старения удивительно просты. К примеру, листовая зелень может повысить уровень оксида азота, а спаржа может помочь улучшить запасы глутатиона. Есть множество способов потратить тысячи, если не миллионы долларов на стремление к долголетию, но есть вещи, которые каждый день находятся прямо перед нами. Об этом пишет Insider.

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Возможно, вы слышали, что нитраты в переработанном мясе и удобрениях вредны для нас. Нитраты, которые накапливаются в загрязненной воде, консервированных продуктах и даже некоторых лекарствах, могут способствовать развитию рака, превращаясь в токсичные нитрозамины внутри нашего организма, которые повреждают ДНК и способствуют росту опухолей.

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Но нитраты в брокколи безопасны. Фактически, они оказывают омолаживающее действие, улучшая кровообращение и кровоток.

Когда мы едим богатые нитратами овощи, такие как брокколи, наш организм вырабатывает оксид азота, который полезен для здорового старения. Оксид азота помогает кислороду и питательным веществам более эффективно перемещаться по организму. А антиоксиданты, содержащиеся в свежих овощах, фактически противодействуют выработке нитрозаминов в организме.

Если вам не нравится брокколи, другая листовая зелень, такая как капуста, шпинат или руккола, а также свекла, морковь и сырая цветная капуста будут иметь большой заряд оксида азота. Употребление большего количества брокколи может снизить риск развития рака, а также других проблем со здоровьем, связанных с возрастом.

Глутатион, жизненно важный для здоровья иммунной системы, содержится в авокадо и спарже.

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Глутатион — мощный антиоксидант, который противодействует стрессу, помогая предотвратить рак и сохранить крепкий иммунитет. Наше тело производит глутатион самостоятельно, но есть некоторые свидетельства того, что с возрастом уровень глутатиона в крови может снижаться, подвергая нас риску дальнейшего развития заболеваний.

Антиоксидантные добавки, которые обещают повысить уровень глутатиона, как правило, работают не очень хорошо и могут даже нанести некоторый вред.

Группа исследований, опубликованных в 2014 и 2015 годах исследователями из США, Швеции и Финляндии, предположила, что антиоксидантные добавки, такие как таблетки глутатиона, могут даже способствовать повышению риска рака как у мышей, так и у людей.

Но продукты, богатые серой, способствуют выработке глутатиона. Это спаржа, авокадо, зеленая фасоль и шпинат — дешевый, простой и безопасный способ улучшить запасы глутатиона.

Фото: Freepik

Супервозрастные люди едят продукты, богатые каротиноидами. Они сохраняют ваш мозг и сердце молодыми.

Считается, что морковь насыщенного цвета, сырая петрушка, листовая зелень, кабачки и тыква, способствуют здоровому старению, отчасти благодаря тем же химическим веществам, которые отвечают за их яркие цвета.

Эти овощи не только полезны для здоровья глаз: диета, богатая каротиноидами также связана с более низким уровнем заболеваемости раком, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже деменцией.

Рационы долголетия людей SuperAger, живущих в Лома-Линде, Калифорнии, Окианаве, Японии и других "голубых зонах" по всему миру, богаты каротиноидами.

Доктор Гэри Фрейзер, кардиолог и исследователь диеты из Университета Лома Линда подозревает, что каротиноиды играют жизненно важную роль в тенденциях здорового старения в "голубых зонах", где много овощей.

Напомним, эксперт по долголетию дал 5 советов, которые помогут дожить до 100 лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ обернуть процесс старения клеток и, перепрограммировав их, вернуть молодость.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.