Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс были замечены на романтической прогулке (фото)

Голливудская пара, состоящая в браке с 2012 года, гуляла с кофе и наслаждалась солнечной погодой.

36-летняя американская актриса Блейк Лайвли и ее муж, 46-летний канадский актер Райан Рейнольдс были замечены на прогулке в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Сплетницы" выбрала для прогулки комфортный образ, надев темно-оранжевый свитер и синие джинсы. Она дополнила свой ансамбль высокими бордовыми ботинками и сумочкой такого же цвета.

Тем временем ее супруг, звезда серии фильмов о Дэдпуле, выглядел стильно в черной рубашке-поло и серых брюках. Рейнольдс завершил аутфит белыми кроссовками Asics, темно-синей кепкой и коричневыми солнцезащитными очками.

Одна из самых крепких голивудских пар взяла кофе с собой и наслаждалась прогулкой. В какой-то момент папарацци запечатлели их в обнимку, сидя на тротуаре.

Напомним, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли познакомились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". Кинокартина получилась провальной, но год между актерами завязались отношения, а 2012 году они сыграли свадьбу.

У звездных супругов четверо детей: 8-летняя Джеймс, 6-летняя Инес и 3-летняя Бетти. Имя четвертого ребенка, которого Лайвли родила в феврале, пока неизвестно.

Также Фокус писал, что Блейк Лайвли в коротких шортах отправилась на прогулку с Райаном Рейнольдсом.