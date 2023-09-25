Не только морковь: 7 важных продуктов для здоровья глаз и остроты зрения

Для связи с окружающим миром важны все 5 чувств, однако зрение считают самым ценным. Именно поэтому важно его беречь, в частности с помощью употребления правильных продуктов.

Большую часть наших первых впечатлений и того, как мы воспринимаем окружение, отчасти происходит благодаря глазам. Генетика играет большую роль в здоровье глаз, но возраст неизбежно приближает появление глазных заболеваний и ухудшения зрения в целом. Хотя вы не можете замедлить время, вы можете снизить риск их возникновения, внеся небольшие изменения в свой образ жизни. В частности, употребляя продукты, которые способствуют улучшению зрения и профилактике глазных болезней. Об этом пишет Real Simple.

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По данным Кливлендской клиники, лучший способ сохранить здоровье глаз включает в себя регулярные осмотры у окулиста, ношение солнцезащитных очков и употребление пищи, полезной для глаз. Да, то, что находится в вашей тарелке, может повлиять на ваше зрение.

"Хотя люди могут этого не осознавать, продукты, которые вы едите, могут повлиять на здоровье глаз и, конечно же, на общее состояние здоровья", — говорит диетолог Роксана Эхсани. "Хорошо сбалансированная диета может помочь в борьбе с заболеваниями глаз, такими как возрастная дегенерация желтого пятна, катаракта и сухость глаз".

Лосось

"Жирная рыба богата DHA и EPA, которые, как было доказано, полезны для здоровья глаз еще в утробе матери", — объясняет Эхсани. "Во время внутриутробного развития и в первые несколько дней жизни глаза обогащаются жирными кислотами омега-3, особенно DHA". Будущие матери могут улучшить здоровье глаз своего ребенка, употребляя лосось во время беременности.

Хотя польза для глаз от DHA и EPA, обнаруженных в лососе, начинает проявляться еще до рождения, их значение сохраняется на протяжении всей жизни. Дикая нерка является одним из самых богатых пищевых источников DHA, говорит Эхсани, добавляя, что она также является источником витамина А и цинка, других питательных веществ, полезных для глаз.

Брокколи

Фото: Freepik

В брокколи много витамина С, антиоксиданта, который снижает окислительный стресс в глазах и помогает предотвратить катаракту. Чашка сырой брокколи содержит 81,2 мг витамина С, что составляет около 90% дневной нормы для мужчин и более 100% для женщин. Брокколи также является хорошим источником витамина А.

Брокколи содержит антиоксиданты и не менее популярное питательное вещество, называемое сульфорафаном, которое также имеет позитивное влияние на глаза, отмечает диетолог Лекси Мориарти. "Сульфорафан оказывает влияние на определенные болезненные процессы и, как было доказано, положительно влияет на прогрессирование заболеваниях глаз, таких как глаукома".

Батат

Фото: freepik

Батат содержит даже больше бета-каротина, чем морковь. Порция вареной моркови содержит 8,3 мг бета-каротина, а такая же порция печеного батата содержит 11,5 мг этого питательного вещества.

"Бета-каротин полезен, потому что организм превращает его в витамин А, который необходим для хорошего зрения", — объясняет Эхсани. Бета-каротин в сладком картофеле помогает вашим глазам адаптироваться при слабом освещении, добавляет она.

Чтобы получить больше бета-каротина и витамина С из батата, следует готовить его вместе с кожурой.

Грецкие орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Орехи — отличная пища для здоровья глаз и зрения, поскольку они богаты витамином Е, цинком и жирными кислотами омега-3. В них содержится растительная форма омега-3, поэтому грецкие орехи являются хорошим источником омега-кислот для веганов и вегетарианцев, которые не едят жирную рыбу.

Кроме этого, грецкие орехи содержат витамин Е, антиоксидант, который обычно содержится в полезных жирах. Витамин Е и другие полифенолы в грецких орехах помогают уменьшить воспаление и защитить организм от повреждения свободными радикалами. Грецкие орехи также содержат цинк — минерал, который в большой концентрации находится в сетчатке.

Яичные желтки

Фото: pexels.com

Яйца — один из любимых продуктов для завтрака, также отличный продукт для поддержки ваших глаз. "Яичные желтки — это высокобиодоступный источник каротиноида, известного как лютеин", — объясняет Мориарти. "Было доказано, что лютеин уменьшает возрастное макулярное заболевание".

Согласно исследованию, опубликованному в феврале 2020 года, умеренное потребление яиц значительно снижает риск развития возрастной макулярной болезни на поздней стадии.

Польза лютеина, одного из лучших питательных веществ для здоровья глаз, на этом не заканчивается. И лютеин, и зеаксантин, еще один каротиноид, содержащийся в яйцах, могут улучшить низкий макулярный пигмент у пожилых людей.

В яичных желтках также содержатся и другие полезные для глаз питательные вещества, такие как цинк и витамин А.

Капуста

Фото: Getty Images

Академия питания и диетологии называет капусту одним из лучших продуктов для здоровья глаз, а также всю темно-листовую зелень, такую ​​как листовая капуста, зелень репы и шпинат. Точно так же Национальный глазной институт заявляет, что капуста даже полезнее для глаз, чем морковь.

Капуста кале особенно богата антиоксидантами лютеином и зеаксантином, поэтому она может помочь уменьшить повреждение тканей глаза, вызванное солнцем, и снизить риск возрастных проблем со зрением.

Шафран

Фото: Pixabay

"Шафран играет важную роль защите здоровья глаз", — говорит диетолог из Сан-Франциско Ким Кулп. "Доказано, что он снижает внутриглазное давление при глаукоме, защищает сетчатку у людей с высоким кровяным давлением и улучшает зрение у людей с ранней стадией дегенерации желтого пятна".

Неудивительно, что шафран содержит соединения, обладающие антиоксидантными свойствами, что также объясняет его многочисленные преимущества для глаз.

Напомним, смородина невероятна полезна для ваших глаз, кожи и для здоровья в целом.

Ранее Фокус писал о том, что в цифровую эпоху, когда большинство людей часами смотрят в экраны, нужно исключить продукты, которые плохо влияют на зрение.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.